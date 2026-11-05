Carolina “Pampita” Ardohain volvió a convertirse en noticia por su vida sentimental, pero esta vez no solamente por los rumores de separación de Martín Pepa. Durante una nota con LAM, la modelo enfrentó las versiones que la describen como una mujer “tóxica” e “intensa” en el amor.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa le mencionó los comentarios que habían circulado sobre ella después de que Yanina Latorre hablara de la ruptura y de los aspectos de su personalidad que podrían haber desencadenado el final de su historia de amor: “¿Te molesta que te tilden de tóxica, de que sos insoportable, de que enloqueces a tu pareja?“, indagó el panelista, sin filtro.

Ante esto, Carolina fue contundente con su respuesta: “No quiero decir que estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí, pero... no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Lejos de aceptar o rechazar directamente esas descripciones, la modelo prefirió no definirse sentimentalmente cuando le preguntaron si reconocía ser una persona intensa en una relación: “No me voy a definir. No me corresponde hablar de mí”, contestó.

En el tramo más firme de la entrevista, Pampita cuestionó a quienes se permiten juzgar cómo se comporta dentro de una pareja sin conocer lo que sucede puertas adentro: “Cualquiera que opine algo, la verdad, no tiene conocimiento, no sabe”, disparó.

Y cerró con una frase que funcionó como una respuesta directa a las críticas sobre su personalidad: “Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”.

Pampita: “No quiero decir que estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí, pero... no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”.

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PAMPITA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE MARTÍN PEPA Y FUE CONTUNDENTE

Después de que trascendieran versiones sobre su separación de Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y habló por primera vez del tema ante las cámaras de LAM. Fiel a su estilo, la modelo respondió las preguntas sobre su situación sentimental, pero dejó en claro que esta vez no está dispuesta a convertir su vida privada en tema de debate televisivo.

Todo ocurrió cuando Pepe Ochoa le preguntó cómo estaba su corazón y se era verdad las versiones sobre el final de su noviazgo. “Estoy bien, muy bien”, respondió la modelo. Y marcó su postura: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

“La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas, ámbitos, y yo estoy expuesta, pero a veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta y no le gusta. Y quiero cuidar eso”, explicó.

Foto: Captura (América)

Y profundizó sobre la importancia de respetar los límites de quien comparte una relación con una figura pública: “Hay que cuidar al otro y lo que siente también el otro. Hay que respetarlo y hay que cuidarlo”.

“Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’”, añadió.

Cuando le consultaron si alguien había mentido puntualmente durante los últimos días, volvió a insistir: “No, no, digo en general. No quiero que digan cosas, no quiero. Así que me voy a mantener así. Espero que todos lo sepan respetar”.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Además, ante la posibilidad de que más adelante decida hablar públicamente sobre la situación, dejó abierta una puerta, aunque aclaró que todavía no es el momento: “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente”, aseguró.

Pampita: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

Y cerró, en referencia a la reciente repercusión de las versiones: “Pero no es el momento ahora para decir nada. Así que espero que no se metan y nos dejen tranquilos”.