Después de que trascendieran versiones sobre su separación de Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y habló por primera vez del tema ante las cámaras de LAM. Fiel a su estilo, la modelo respondió las preguntas sobre su situación sentimental, pero dejó en claro que esta vez no está dispuesta a convertir su vida privada en tema de debate televisivo.

Todo ocurrió cuando Pepe Ochoa le preguntó cómo estaba su corazón y se era verdad las versiones sobre el final de su noviazgo. “Estoy bien, muy bien”, respondió la modelo. Y marcó su postura: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

“La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas, ámbitos, y yo estoy expuesta, pero a veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta y no le gusta. Y quiero cuidar eso”, explicó.

Foto: Captura (América)

Y profundizó sobre la importancia de respetar los límites de quien comparte una relación con una figura pública: “Hay que cuidar al otro y lo que siente también el otro. Hay que respetarlo y hay que cuidarlo”.

“Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’”, añadió.

Cuando le consultaron si alguien había mentido puntualmente durante los últimos días, volvió a insistir: “No, no, digo en general. No quiero que digan cosas, no quiero. Así que me voy a mantener así. Espero que todos lo sepan respetar”.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Además, ante la posibilidad de que más adelante decida hablar públicamente sobre la situación, dejó abierta una puerta, aunque aclaró que todavía no es el momento: “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente”, aseguró.

Y cerró, en referencia a la reciente repercusión de las versiones: “Pero no es el momento ahora para decir nada. Así que espero que no se metan y nos dejen tranquilos”.

Pampita: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

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PAMPITA SE SEPARÓ DE MARTÍN PEPA

Pampita y Martín Pepa estarían separados y la noticia fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda. Según contó la presentadora, la pareja llevaría alrededor de 15 días distanciada y la ruptura tendría que ver con los mismos problemas que habrían atravesado en otras oportunidades.

“¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”, lanzó Yanina, fiel a su estilo, al dar la información en el programa.

De acuerdo con su relato, Martín Pepa había regresado a la Argentina hacía aproximadamente un mes, después de terminar su temporada de polo en el exterior. Sin embargo, el reencuentro no habría tenido el final esperado para la modelo: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, explicó.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Según la información que recibió la conductora, la distancia, la intensidad de ella y las diferencias habrían vuelto a jugar en contra de la pareja. Además, aseguró que Carolina estaría atravesando un momento de angustia y que, por ahora, no tendría intenciones de que la noticia de la separación tome estado público: “Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”, contó.

En ese sentido, agregó que la modelo todavía tendría esperanzas de recomponer el vínculo porque, desde su perspectiva, el amor no se habría terminado.

Para reforzar la información, Yanina aseguró que consultó a personas cercanas a ambos y que recibió versiones coincidentes: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”, sostuvo. Y cerró: “Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.