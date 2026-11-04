La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y el futbolista no tardó en reaccionar. Luego de que la periodista Naiara Vecchio difundiera información sobre una resolución judicial vinculada con la cuota alimentaria de sus hijas, el futbolista salió al cruce con un durísimo posteo en sus redes sociales.

Lejos de quedarse callado, Icardi publicó una historia de Instagram con una imagen de una figura terrorífica de Halloween y un mensaje contundente con el que buscó desmentir las versiones que circularon sobre el expediente judicial: “Documento mata relato. Resumo tanta letra”, escribió, antes de enumerar cinco puntos sobre las distintas cuestiones judiciales que lo enfrentan con su expareja.

En su descargo, Mauro cuestionó que se mezclaran diferentes expedientes judiciales y aseguró que algunos de los datos difundidos no correspondían al mismo proceso: “1. Reducción de alimentos es otro expediente, no tiene nada que ver”, comenzó diciendo. Luego se refirió a una supuesta multa del 50% que, según afirmó, habría sido revocada por la cámara: “2. Cámara: le revocaron la multa del 50% que pidieron”.

Mauro Icardi salió con los tapones de punta tras el revés judicial por la cuota alimentaria. Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Uno de los puntos más contundentes estuvo relacionado con la posibilidad de abandonar la argentina, luego de que trascendiera que Wanda habría solicitado una prohibición de salida del país: “3. Le negaron el pedido de prohibición de salida del país. 4. Lo único que aprobaron favorable para la otra parte es la liquidación de algo de alimentos que ya están pagos en la cuota de junio de 2026”.

Por último, se refirió al embargo de su propiedad y sostuvo que se trata de otra causa judicial que ya fue apelada: “5. Embargo de la casa. Es otra causa y está apelado y pronto se levantará”.

Pero el futbolista no terminó ahí. Después de enumerar los puntos de su descargo, lanzó una frase dirigida a quienes difundieron información sobre sus conflictos judiciales: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata, vayan a trabajar. ¡Chimuertos!”, cerró, con un emoji de payaso y otro de risa, tajante.

Mauro Icardi: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata, vayan a trabajar. ¡Chimuertos!”.

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MAURO ICARDI PODRÁ SALIR DEL PAÍS, PERO WANDA NARA LE PUSO UNA CONDICIÓN: DEBERÁ PAGAR 90 MIL DÓLARES

La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo explosivo. Esta vez, el futbolista recibió un nuevo revés en la Justicia por la cuota alimentaria de sus hijas, luego de que se rechazara su pedido para reducir el monto que debe abonar.

La información fue compartida por la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, donde publicó detalles de la resolución judicial y dio a conocer la cifra que el futbolista debería afrontar: “Mauro Icardi, deudor alimentario: se negó la reducción de cuota solicitada y se intima a pagar septiembre y octubre en un 50%. La deuda por esos dos meses: 90.000 USD, bajo apercibimiento”, escribió la periodista.

Según detalló Vecchio, la Justicia rechazó el pedido de Icardi para reducir la cuota alimentaria y dispuso que deberá abonar los meses de septiembre y octubre con una reducción del 50% respecto del monto correspondiente. La deuda por esos dos períodos ascendería a 90.000 dólares y el futbolista fue intimado a cumplir con el pago bajo apercibimiento.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Pero hubo otro dato de peso en la publicación de la periodista: Icardi podría salir del país, aunque la deuda alimentaria pesa sobre el embargo de su casa. De esta manera, la situación patrimonial del delantero vuelve a quedar en el centro de la disputa judicial con su expareja.

La resolución se conoce en medio de una escalada de conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que en las últimas semanas también protagonizaron cruces por las medidas judiciales vinculadas con la exposición de sus hijas en las redes sociales.

Naira Vecchio: “Mauro Icardi, deudor alimentario: se negó la reducción de cuota solicitada y se intima a pagar septiembre y octubre en un 50%. La deuda por esos dos meses: 90.000 USD, bajo apercibimiento”.

Mientras el futbolista reclama que se cumpla la cautelar que prohíbe mostrar los rostros de las menores, la conductora también habría avanzado con reclamos relacionados con las obligaciones alimentarias. Ahora, con el rechazo al pedido de reducción de cuota y la intimación por una deuda de 90.000 dólares, el conflicto suma un nuevo frente de tensión.