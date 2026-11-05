Flor Vigna sorprendió con una confesión económica que pocos esperaban. Después de su paso por La Casa de los Famosos México, la artista regresó a la Argentina y visitó el programa de streaming de Martín Cirio, donde habló sin filtros sobre el difícil momento financiero que atraviesa y reveló el verdadero motivo por el que decidió comenzar a vender contenido para adultos.

Durante la charla, la bailarina contó que arrastra una deuda de nada menos que 130.000 dólares, que se originó a partir de un adelanto económico que recibió de una discográfica para impulsar su carrera musical.

Sin embargo, según relató, parte de ese dinero terminó en manos de un representante y la situación se convirtió en un problema del que todavía no logra recuperarse: “Me cag... De una discográfica me dieron un adelanto, una parte se la quedó un manager. Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda”, disparó Vigna.

Foto: Instagram (@florivigna)

La artista también explicó que, aunque continúa invirtiendo en su música y publicando videoclips, esos trabajos no representan ganancias directas para ella, ya que lo que generan se destina a cubrir el pasivo que todavía mantiene: “Por favor, sigan viendo los videoclips”, bromeó, al explicar la particular situación económica que atraviesa.

En medio de esa necesidad de generar ingresos y recuperar su independencia financiera, Flor contó cómo comenzó a investigar el negocio de las plataformas de contenido para adultos. Según explicó, la curiosidad surgió después de cruzarse con varias colegas que ya trabajaban con ese sistema. Lejos de juzgarlas, empezó a preguntarles cómo funcionaba y qué posibilidades económicas ofrecía: “Me iba cruzando con muchas colegas y yo les decía: ‘¿Y qué onda vos? ¿Cómo es la cosa? Yo no te juzgo de nada’”, recordó.

Pero hubo un aspecto del negocio que terminó de convencerla: la posibilidad de construir un vínculo personalizado con sus seguidores y no limitarse únicamente a publicar fotografías o videos: “Lo que hace la diferencia es que vos hables con tus fans, que sepas su cumpleaños, cómo se llama su mamá, su color favorito”, le explicaron, según relató.

“Me cag... De una discográfica me dieron un adelanto, una parte se la quedó un manager. Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda”.

Esa dinámica despertó su interés y decidió probar la experiencia bajo sus propias reglas. De hecho, Flor fue muy clara al explicar que el contenido que produce no es explícito y que siempre mantuvo sus límites personales: “Desde ahí siempre respeté mis límites”, aseguró.

Durante la entrevista, Vigna también quiso dejar en claro que no pretende convertirse en referente de quienes deciden ingresar a este tipo de plataformas ni presentar su experiencia como una fórmula de éxito: “Yo no soy ejemplo de nada, no hago apología. Les estoy contando lo que a mí me pasa. Por ahí el próximo año vengo y les digo: ‘Mirá, me equivoqué’”, reflexionó.

Otro de los puntos que abordó fue su experiencia invirtiendo dinero en su carrera musical. Según reconoció, apostó fuerte por sus proyectos, pero los resultados no fueron los que esperaba y terminó acumulando pérdidas importantes: “El que no arriesga no gana... y al final sí, perdí fuerte”, cerró, con una frase que sintetizó su presente financiero.

“El que no arriesga no gana... y al final sí, perdí fuerte”.

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SABRINA ROJAS ESCUCHÓ LA CONFESIÓN SEXUAL DE FLOR VIGNA Y REACCIONÓ SIN FILTRO

Flor Vigna volvió a dar que hablar con una confesión inesperada sobre su presente sentimental y sexual. Durante la alfombra roja de los Premios Ídolo, la artista fue consultada por el amor, pero terminó haciendo una revelación mucho más íntima sobre su vida privada. Sus palabras provocaron una reacción inesperada de Sabrina Rojas, que no se guardó nada.

Todo ocurrió este jueves, cuando en el programa de la conductora repasaron el fragmento de la entrevista. Al escuchar a la cantante, Sabrina se mostró sorprendida por el nivel de detalle que había compartido y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en el momento más comentado del intercambio.

“De corazón, estoy sin cog... hace mucho tiempo, pero muy contenta”, había confesado Flor. Además, explicó que su psicóloga le había planteado la posibilidad de canalizar su libido en otras actividades y que, durante este período sin relaciones sexuales, se enfocó intensamente en el trabajo.

Foto: Captura de video de Instagram (@dgo_stream)

Sin embargo, para Sabrina hubo algo que no pasó inadvertido: la diferencia entre la pregunta que le hicieron a Vigna y la respuesta que terminó dando: “O sea, le preguntaron por el amor”, señaló entre risas. Y agregó, divertida: “No queríamos saber tanta intimidad”.

“Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: ‘¿El amor?’, ‘No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...’”, ironizó Rojas, despertando las risas del panel.

Por último, en medio de las bromas, la conductora también hizo una distinción sobre el contenido de la confesión de Flor y puso sobre la mesa una cuestión que generó otro intercambio en el estudio: “Pero una cosa es cog...r y otra cosa es el amor”, cerró Sabrina.