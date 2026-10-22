Sabrina Rojas quedó en el centro de las versiones de romance luego de contar que un futbolista argentino de 19 años, que juega en el exterior, le escribe por Instagram e insiste en conocerla cada vez que viaja a la Argentina. Aunque la conductora había evitado dar pistas concretas sobre su identidad, Pochi (panelista de Puro Show) había señalaron a Franco Mastantuono como el supuesto protagonista de la historia.

Ante la repercusión, la ex de Luciano Castro decidió salir a aclarar la situación en All Access, el ciclo de DGO Stream, y fue contundente: el nombre que comenzó a circular no corresponde al joven del que ella había hablado: “Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida”, expresó Rojas al referirse al revuelo que generaron sus declaraciones.

Durante el programa, la conductora reconoció que había combinado elementos reales con otros inventados para evitar que el futbolista quedara expuesto: “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”, explicó.

Sabrina Rojas pasó por el quirófano: qué dos retoques estéticos se hizo (Foto de Instagram)

Y fue todavía más clara sobre el origen de su relato: “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”.

De esa manera, Sabrina buscó despegarse de las versiones que la vincularon con el exjugador de River Plate, al tiempo que cuestionó las conclusiones que sacaron algunos medios a partir de sus dichos: “Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”, remarcó, sin revelar el nombre del joven que efectivamente le escribe por redes sociales.

“Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida”.

Más allá de la incomodidad que le generó verse relacionada con Mastantuono, la conductora puso el foco en las posibles consecuencias que una versión de este tipo podría tener en la vida privada del futbolista: “Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, planteó, preocupada por el alcance que pueden tener las especulaciones.

En ese sentido, recordó que nunca había dado información suficiente para identificar al jugador: “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”, cerró.

“No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”.

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LA FILOSA REACCIÓN DE SABRINA ROJAS TRAS LAS CRÍTICAS DE GRISELDA SICILIANI A LUCIANO CASTRO

Las declaraciones de Griselda Siciliani sobre el impacto que tuvo la exposición de su vida privada volvieron a poner en el centro de la escena su relación con Luciano Castro. La actriz había asegurado que sufre “estar en boca de cualquier persona” y cuestionó el modo en que determinados episodios se transforman en chisme y burla. Pero sus palabras no pasaron inadvertidas para Sabrina Rojas.

La conductora de Sálvese Quien Pueda, quien se encuentra reemplazando a Yanina Latorre, analizó sus dichos (en agosto de 2026) y puso el foco en una supuesta contradicción entre el discurso actual de Siciliani y algunas situaciones de su pasado.

Todo comenzó cuando en el programa comentaron que la actriz había hablado de una “ridiculez enorme y una torpeza totalmente rica para la burla”. Fue entonces que Sabrina rápidamente encontró una lectura picante de esa frase: “Está bien titulado”, aseguró.

Foto: Captura (América)

“Yo a veces siento que ella, desde que sucedió eso, se vincula de otra manera con la prensa. Siempre dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”, sostuvo Rojas.

Y siguió: “Yo recuerdo una Griselda Siciliani hablando de que fue amante durante seis años de una persona. Digo, eso es hablar de tu vida privada, y la hemos escuchado en otros momentos hablar de su vida privada”.

De todos modos, Sabrina diferenció la exposición mediática de Siciliani de su trabajo como actriz: “Si bien, por supuesto, es una gran actriz y no es una mujer mediática. Pero es una mujer que habla de su vida privada”, cerró, contundente.