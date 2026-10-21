Sabrina Rojas sorprendió al contar que un futbolista argentino de 19 años intenta conquistarla y que, pese a sus reiteradas propuestas, todavía no logró convencerla de tener una cita.

La revelación se produjo durante una charla en All Access, el programa de DGO Stream, donde la conductora dio detalles de los mensajes que recibe del joven.

En medio de una conversación con Luana Fernández y Ramiro Bilbao, la expareja de Luciano Castro confesó que el deportista insiste en conocerla personalmente cada vez que viaja a la Argentina.

“Tengo un chico de 19 que me encara mucho, mucho, mucho”, aseguró. Además, reconoció que intercambiaron algunos mensajes privados.

“Un par de veces le contesté y, qué sé yo... Y las veces que viene para Argentina, insiste con vernos. Es argentino, pero vive afuera”, explicó.

Sin embargo, Rojas dejó en claro que la diferencia de edad es un impedimento para aceptar las invitaciones. “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, expresó.

Incluso, reflexionó sobre la distancia generacional: “Hace dos años yo estaba exactamente igual, con la misma vida, y este pibe era menor de edad”.

Crédito: Instagram

GOSSIPEAME APUNTÓ A FRANCO MASTANTUONO TRAS LA CONFESIÓN DE SABRINA ROJAS

Las declaraciones de la conductora no tardaron en generar repercusión y la cuenta de Instagram Gossipeame lanzó una llamativa especulación sobre la identidad del misterioso futbolista.

“Me dicen que el único jugador de fútbol que es argentino y vive en el exterior con 19 años es Franco Mastantuono...”, escribió la cuenta de espectáculos en una historia de Instagram, junto al video de la entrevista.

De esta manera, el nombre del exjugador de River comenzó a circular en las redes sociales como posible protagonista de la historia. Sin embargo, se trata únicamente de una especulación y no existe ninguna confirmación de que sea el deportista al que se refirió Rojas.

Sabrina Rojas reveló que un futbolista de 19 años quiere conquistarla. Crédito: Instagram

Durante la entrevista, Ramiro Bilbao también dio a entender que había identificado al joven, pero la conductora reaccionó rápidamente para evitar que revelara su nombre.

“No vayas a decir ni por casualidad”, le advirtió a su compañero, dejando en claro que no tenía intenciones de exponer al futbolista.

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE SALIR CON EL JOVEN FUTBOLISTA

Más allá de la insistencia del deportista, Sabrina reconoció que los futbolistas suelen desarrollar una madurez diferente debido a las exigencias de su profesión.

“Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento”, señaló, aunque aclaró que eso no alcanza para convencerla de aceptar una cita.

“No hay manera”, sentenció la conductora, descartando la posibilidad de iniciar un vínculo sentimental con el joven.

La revelación llegó después de su separación de José “Pepe” Chatruc, con quien mantuvo una relación durante algunos meses.