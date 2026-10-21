Así quedó el piso de José María Muscari en Recoleta tras la remodelación (Instagram)

José María Muscari abrió las puertas de su intimidad y compartió con sus seguidores el resultado final de una de sus metas más importantes.

Tras adquirir un amplio piso en el barrio porteño de Recoleta en 2025, el director teatral completó un exhaustivo proceso de remodelación para convertir la propiedad en el hogar ideal para él y su hijo, Lucio.

A través de una publicación en sus redes sociales titulada “Mi casa en 20 imágenes: un House Tour en 20 clicks”, el productor recorrió rincón por rincón su renovada vivienda, caracterizada por un diseño moderno, tonos neutros y una cuidada elección de texturas y ambientes.

Así quedó el piso de José María Muscari en Recoleta tras la remodelación: “Mi casa en 20 imágenes”

Elegancia, diseño contemporáneo y espacios personalizados

El recorrido abarca desde un imponente palier privado con empapelado a rayas negras y blancas hasta ambientes pensados exclusivamente para el confort familiar:

Amplitud y luminosidad: el área social integra un amplio living-comedor con pisos de madera clara, alfombras de diseño geométrico, sofás de gran tamaño y ventanales de pared a pared con salida al balcón.

Habitación principal y detalles de confort: el dormitorio en suite de Muscari destaca por una paleta de colores grises y blancos, respaldos acanalados, un gran espejo con marco de madera y un área de trabajo integrada con pantalla de gran formato.

La cocina y servicios: presenta un estilo alargado sobrio con mesadas de símil mármol blanco, iluminación LED cálida bajo alacenas, muebles en tonos grises y una despensa completamente equipada.

Espacios para Lucio: la propiedad cuenta con ambientes dedicados al joven, incluyendo su habitación propia, baño exclusivo, escritorio de estudio y un playroom de juegos.

Arte y calidez: el departamento incorpora plantas de interior de gran porte, un “pasillo del arte”, un estudio para inspiraciones y un cuarto de invitados con baño propio.

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)

José María Muscari mostró su nuevo departamento remodelado en Recoleta (Foto de Instagram)