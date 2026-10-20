Se filtraron las imágenes del accidente que sufrió Fabián Gianola en el barrio porteño de Saavedra, cuando un auto lo atropelló mientras cruzaba por la senda peatonal. El video de una cámara de seguridad muestra cómo el vehículo lo embiste cuando estaba a punto de llegar a la vereda y provoca su caída sobre el pavimento.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 15, en la intersección de las calles Deheza y Melián, en las inmediaciones del shopping DOT. En la grabación se observa al actor cruzando la calle y, en el margen superior derecho de la imagen, aparece un auto gris que lo golpea cuando estaba por completar el trayecto.

Fabián Gianola (Foto: Captura eltrece)

Tras el impacto, Gianola cae al suelo y rueda sobre el asfalto. Segundos después, consigue levantarse mientras se toma el brazo, visiblemente afectado por el golpe. El conductor detuvo el vehículo y permaneció en el lugar para asistirlo, mientras llamaba a los servicios de emergencia.

FABIÁN GIANOLA SUFRIÓ UNA FRACTURA Y DEBERÁ SER OPERADO

Después del accidente, el actor contó cómo vivió el momento y detalló las lesiones que sufrió. “Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló”, relató en diálogo con TN Show.

Al describir la violencia del impacto, agregó: “Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento”. Además, confirmó que sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de la muñeca.

Fabián Gianola (Foto: Captura América TV)

Gianola también explicó que el conductor llamó al 911 y que al lugar acudieron efectivos policiales y personal del SAME. Luego recibió atención médica y le colocaron un yeso para inmovilizar el brazo. Aunque destacó que no se había golpeado la cabeza, reconoció que continuaba dolorido y necesitaba tomar calmantes.

El actor tenía prevista una operación en la Clínica La Trinidad de San Isidro para tratar las lesiones. Mientras tanto, debía mantener el brazo inmovilizado y evitar manejar hasta recuperarse.

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