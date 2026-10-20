La polémica por el nuevo tema de Luck Ra sigue dando que hablar. Después de que Martín Salwe revelara en Sálvese Quien Pueda un fragmento de la canción “El que se la queda, pierde”, con frases contundentes sobre una persona “egoísta” e “hipócrita”, todas las miradas se posaron en La Joaqui, señalada como la posible destinataria de la letra.

En medio de las especulaciones, la cantante compartió una publicación en sus historias de Instagram que llamó la atención por su mensaje. Lejos de referirse directamente a la canción o responder a las versiones que circularon, La Joaqui replicó una foto junto a su equipo de bailarines con una frase cargada de cariño: “Mis bailarines estrellas, siempre conmigo”.

La imagen, que originalmente había publicado una de sus bailarinas, muestra al grupo laboral más cercano a la artista, que fue acompañado con un corazón blanco y un emoji de una carita emocionada.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lajoaqui) Por: Fabiana Lopez

La publicación llegó en un momento de especial atención sobre la expareja, luego de que el fragmento difundido por el panelista despertara sorpresa en el estudio de América: “No voy a rebajarme por alguien que ni siquiera está a mi talla, mucho menos por una egoísta, hipócrita, que con descaro me lastimó”, fue el explosivo fragmento que leyó al aire, antes de remarcar: “¡Es fuerte!”.

Así, mientras crecen las especulaciones sobre el significado de la canción de Luck Ra, la cantante eligió mostrar una postal especial y dedicarles unas palabras de afecto.

La Joaqui: “Mis bailarines estrellas, siempre conmigo”.

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“EGOÍSTA E HIPÓCRITA, QUE CON DESCARO ME LASTIMÓ”: LA TREMENDA LETRA DEL NUEVO TEMA DE LUCK RA QUE APUNTARÍA CONTRA LA JOAQUI

Un nuevo tema de Luck Ra quedó en el centro de la polémica antes de su lanzamiento. En Sálvese Quien Pueda, el panelista Martín Salwe dio detalles de la canción que el cantante cordobés prepara junto a Khea y sorprendió a Sabrina Rojas al deslizar que la letra estaría dirigida a La Joaqui.

Todo comenzó cuando Salwe anunció el estreno y puso el foco en el título de la canción, que despertó suspicacias por su posible destinataria: “Luck Ra acaba de anunciar nuevo tema con Khea, es una bachata. Atención con el título contra La Joaqui. Se llama ‘El que se la queda, pierde’”, lanzó al aire.

Pero eso no fue todo. El panelista también leyó un fragmento de la letra que llamó la atención por su tono contundente y sus duras acusaciones: “Y parte de la letra dice lo siguiente: ‘No voy a rebajarme por alguien que ni siquiera está a mi talla, mucho menos por una egoísta, hipócrita, que con descaro me lastimó’. ¡Es fuerte!”, expresó Salwe, haciendo hincapié en las palabras que podrían alimentar las versiones sobre el trasfondo de la canción.

Foto: Instagram (@luckra)

La revelación generó sorpresa en el estudio. Sabrina Rojas (que esta reemplazando a Yanina Latorre) no ocultó su asombro ante el contenido del fragmento y reaccionó con una frase que resumió el impacto de las declaraciones: “¡Ay, chicos! ¡Es un montón! Esto va a dar mucho que hablar”, comentó, sorprendida por la dureza de las palabras que acababa de escuchar.

El título, sumado a las referencias a una persona que habría lastimado al cantante, abrió la puerta a las especulaciones sobre si la canción tendría relación con La Joaqui, quien mantiene una relación sentimental con Tiago PZK.

Con un título sugestivo y frases que no pasan inadvertidas, “El que se la queda, pierde” promete dar que hablar entre los seguidores del artista, atentos a conocer la letra completa y descubrir si existe alguna historia personal detrás de sus versos.