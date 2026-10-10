En medio de las repercusiones por su separación de Luck Ra, las críticas que recibe en las redes sociales y el comienzo de su relación con Tiago PZK, La Joaqui sorprendió al confesar que se siente “descartable” dentro de la industria musical. La artista habló de sus inseguridades durante una charla con Mario Pergolini en Otro Día Perdido y recibió del conductor un contundente consejo que terminó aplaudido por todos.

La conversación se dio cuando Pergolini le preguntó si creía que se avecinaba un cambio en la escena musical y cómo imaginaba que ese posible giro podía encontrarla profesionalmente. “Primero que nada espero que me encuentre, porque a veces uno se resigna”, respondió la cantante.

Al advertir el temor que había detrás de sus palabras, Pergolini quiso saber si le daba miedo perder su lugar en un ambiente tan cambiante. Fue entonces cuando la intérprete de RKT hizo una confesión que dejó al descubierto su costado más vulnerable: “Obvio. Yo me siento todos los días de mi vida descartable. Y a veces la Joaqui se lo traslada a Joaquina y vuelvo loco a todo mi entorno diciendo: ‘¿No me querés más?’”, contó, al explicar cómo las inseguridades vinculadas con su carrera pueden trasladarse a su vida personal.

Foto: Captura (eltrece)

Ante esa situación, Mario buscó hacerle ver que no debía naturalizar ese sentimiento: “Joaqui, pero ¿qué necesitás? La gente te ama. ¿Cuántos seguidores tenés? Por poner una cosa tonta como seguidores”, le preguntó.

La cantante, sin embargo, marcó una diferencia entre la popularidad en las redes y el reconocimiento genuino: “La realidad no son los seguidores”, respondió. Finalmente, cuando el conductor insistió, ella calculó que tenía alrededor de seis millones.

A partir de esa respuesta, Pergolini le explicó que el cariño de su público no debía quedar opacado por los comentarios negativos que recibe. Para ilustrar su punto, le recordó que las personas escuchan su música porque encuentran algo propio en ella, más allá de las opiniones ajenas: “Lo hace porque le gusta, porque lo representarás. Después la gente podrá decir un montón de cosas”, reflexionó.

“Entonces, Joaqui, si permitís este único consejo, que no le doy a nadie, es disfrutá las cosas que te son buenas. Las malas, ¿sabés qué? Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas”.

Pero el momento más contundente llegó cuando decidió darle un consejo personal a la cantante, con una frase que despertó aplausos en el estudio: “Entonces, Joaqui, si permitís este único consejo, que no le doy a nadie, es disfrutá las cosas que te son buenas. Las malas, ¿sabés qué? Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas”, comenzó.

Y, sin vueltas, cerró, despertando los aplausos de todos en el estudio: “Pero ¿sabés qué? Que la chupen, porque básicamente sos lo que la gente buena dice de vos, no lo que la gente mala diga de vos”.

“Las malas, ¿sabés qué? Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas. Pero ¿sabés qué? Que la chupen".

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LA JOAQUI RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR SU ROMANCE CON TIAGO PZK: EL VIDEO Y LA FRASE QUE GENERÓ DEBATE

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena después de compartir un video en TikTok que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Aunque la cantante no mencionó directamente ni a Tiago PZK ni a Luck Ra, el contexto hizo que muchos interpretaran su publicación como una respuesta a las críticas que recibió desde que confirmó su nuevo romance.

En las imágenes, La Joaqui aparece frente a la cámara mientras se maquilla, con gestos de desinterés y una actitud desafiante. De fondo, eligió un audio que llamó especialmente la atención por una frase que parece hacer referencia a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales: “Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”, se escucha decir en el audio que acompañó la publicación.

Pero la artista fue por más y sumó otra declaración que encendió todavía más el debate: “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo”.

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

El posteo no tardó en generar repercusión y acumuló más de 1.500 comentarios. Entre las respuestas hubo usuarios que cuestionaron la actitud de la cantante, mientras que otros salieron en su defensa y remarcaron que tiene derecho a rehacer su vida sentimental.

La publicación de La Joaqui ocurre luego de la fuerte repercusión que generó su romance con Tiago PZK. La relación se conoció poco tiempo después de su separación de Luck Ra, situación que despertó todo tipo de comentarios y especulaciones en las redes sociales.