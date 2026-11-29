Después de que se difundiera una fotografía junto a Marcelo González y se instalaran versiones de romance, María Susini decidió romper el silencio y aclarar qué vínculo la une al empresario. La modelo confirmó que el encuentro existió, pero negó que se tratara de una cita romántica y explicó que se reunieron por una propuesta laboral. Además, contó qué relación tiene González con uno de sus hijos y le dedicó un elogio especial.

Foto: X.com/ fedeflowersok

A través de un video que compartió para dar su versión, la expareja de Facundo Arana comenzó refiriéndose directamente a la imagen que había circulado: “Hola a todos, hoy me dieron ganas de contarles algo. Hay una foto dando vueltas que dice que yo tengo una relación con Marcelo González”.

Sin esquivar la polémica, reconoció: “Es verdad que nos encontramos y fue el jueves 19 en un lugar público por una propuesta laboral que me encantó”.

Susini también explicó que el encuentro tuvo que ver con un trabajo que comenzará en diciembre y cuya continuidad durante el verano todavía no está asegurada. “Yo justo agarré un trabajo que empieza ahora en diciembre y no sé si sigue en el verano. Le dije a Marcelo: ‘Si no sigue, ¿te puedo llamar?’. Y me dijo: ‘Por supuesto’”, relató.

El descargo de María Susini tras la aparición de la foto con Marcelo González (Foto: Instagram @mariasusini)

De esta manera, la modelo dio una explicación diferente a la que había acompañado la difusión de la foto, que fue presentada como una cena romántica del viernes 27 de noviembre.

Leé más:

María Susini y Marcelo González: el empresario tuvo un llamativo gesto en las redes tras la foto juntos

MARÍA SUSINI CONTÓ QUÉ RELACIÓN TIENE MARCELO GONZÁLEZ CON SU HIJO

Otro de los puntos que quiso aclarar fue el acercamiento entre el empresario y uno de los hijos que tuvo con Facundo Arana. Según contó, el joven está interesado en conocer cómo funciona el mundo del espectáculo y González tuvo un gesto para acercarlo a ese ambiente.

“Marcelo le dijo: ‘Te venís conmigo al recital de Abel Pintos y ves cómo es todo’. Y además lo invitó también al campo”, contó Susini. La modelo se mostró agradecida por esa posibilidad y agregó: “Para él fue una experiencia espectacular. Yo se lo agradecí mucho”.

María Susini, Facundo Arana Marcelo González (Fotos: capturaAméca TV, Instagram @mariasusini y @marcelodgonzalez29)

Finalmente, María también tuvo palabras de reconocimiento para el empresario, a quien definió con una frase contundente: “Marcelo me parece un divino y un caballero”. Así, la modelo salió a aclarar los rumores que la vinculaban sentimentalmente con González, representante de Abel Pintos, socio del cantante en la productora Plan Divino y dueño del Teatro Tronador de Mar del Plata. La explicación llegó después de que Pepe Ochoa asegurara en LAM que ambos estarían juntos desde hacía seis meses y de que se conociera la primera fotografía de los dos.

Leé más:

Filtraron la primera foto de María Susini acaramelada con Marcelo González: “Se muestran sin problemas”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.