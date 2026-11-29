Mauro Icardi y la China Suárez cumplieron dos años de relación este domingo 29 de noviembre y el futbolista decidió celebrarlo con una sorpresa romántica que dejó impactada a su pareja. Para conmemorar la fecha, el delantero le regaló un enorme ramo de 731 rosas rojas, una por cada día que llevan juntos, y compartió la postal de la celebración en sus historias de Instagram.

La imagen mostró a la actriz sentada frente a una mesa de mármol, contemplando el impresionante arreglo floral, que se convirtió en el gran protagonista de la jornada. Las rosas estaban envueltas en papel beige y decoradas con grandes lazos bordó. Además, la China aparecía leyendo unas cartas manuscritas que formaban parte de la sorpresa.

“Buen día, mi hermosa princesa. Feliz aniversario. Te amo. 731 días, 731 rosas”, escribió Icardi junto a la fotografía, en un mensaje que acompañó con emojis de corazones y una rosa. El futbolista también etiquetó a su pareja y dejó registrada la fecha especial: “29.Nov.2026”.

El impresionante regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por los dos años juntos (Foto: Instagram @mauroicardi)

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EL SIGNIFICADO DEL REGALO DE MAURO ICARDI A LA CHINA SUÁREZ

La cantidad de flores no fue elegida al azar. Según explicó el propio delantero en su dedicatoria, cada una de las 731 rosas representa un día de la relación que comenzó en noviembre de 2024. De esta manera, el futbolista transformó el tiempo que llevan juntos en un regalo de gran impacto visual y con un significado especial para ambos.

La sorpresa también incluyó cartas escritas a mano que la actriz se encontraba leyendo mientras contemplaba el ramo. Aunque Icardi no reveló el contenido de esos mensajes, la escena dejó ver parte de la intimidad de la celebración y la puesta especialmente preparada para el aniversario.

La China Suárez y Mauro Icardi, muy enamorados (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Así, con una dedicatoria romántica y un regalo de dimensiones extraordinarias, Mauro Icardi y la China Suárez celebraron sus dos años juntos. Una fecha que el futbolista eligió compartir públicamente con sus seguidores, pese a que el romance habría comenzado realmente hace cinco años atrás en un hotel de París.

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