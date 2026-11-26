La denuncia que la China Suárez ratificó en las últimas horas contra Wanda Nara por amenazas movilizó a la conductora de MasterChef Celebrity, quien se adelantó a reaccionar junto a sus abogados.

“Wanda se presentó espontáneamente en la causa que le inició la China Suárez por amenazas”, contó Paula Varela.

La periodista de Intrusos explicó: “Esto llamó la atención porque en realidad vos esperás que te notifique la Policía”.

Wanda Nara se presentó de forma espontánea ante la Justicia tras la denuncia penal de la China Suárez.

“Sin embargo, antes de que la notifique la policía, ella, a través de su abogado, Diego Storto, ya se presentó en la causa”, remató.

El escrito que presentó Wanda Nara

“Wanda Solange Nara, por derecho propio, me presento y respetuosamente digo que vengo a presentar y a designar como abogados defensores el doctor Diego Gustavo Storto y la doctora Elizabeth Nancy Lires para que ejerzan de manera conjunta e indistinta el derecho de defensa sobre mi persona”, decía el escrito.

La denuncia penal por el momento se tramita en la Fiscalía de Benavídez.