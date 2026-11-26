La denuncia que la China Suárez ratificó en las últimas horas contra Wanda Nara por amenazas movilizó a la conductora de MasterChef Celebrity, quien se adelantó a reaccionar junto a sus abogados.
“Wanda se presentó espontáneamente en la causa que le inició la China Suárez por amenazas”, contó Paula Varela.
La periodista de Intrusos explicó: “Esto llamó la atención porque en realidad vos esperás que te notifique la Policía”.
“Sin embargo, antes de que la notifique la policía, ella, a través de su abogado, Diego Storto, ya se presentó en la causa”, remató.
El escrito que presentó Wanda Nara
“Wanda Solange Nara, por derecho propio, me presento y respetuosamente digo que vengo a presentar y a designar como abogados defensores el doctor Diego Gustavo Storto y la doctora Elizabeth Nancy Lires para que ejerzan de manera conjunta e indistinta el derecho de defensa sobre mi persona”, decía el escrito.
La denuncia penal por el momento se tramita en la Fiscalía de Benavídez.