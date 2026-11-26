Magui Bravi volvió a llamar la atención con una apuesta de moda que combinó sensualidad, elegancia y una estética oscura. La actriz y productora dijo presente en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) para acompañar la presentación de Gorgonia, su nueva película, y eligió un estilismo que dialogó directamente con el universo del cine fantástico y de terror.

Para la ocasión, apostó por un vestido lencero negro de Mandy, con terminaciones de encaje y un diseño corto que aportó una impronta sofisticada y femenina. Completó el conjunto con accesorios con detalles de cruces y sandalias negras de suela roja, un contraste que le dio un toque distintivo a la propuesta.

El look también se destacó por su estética minimalista: el negro como protagonista, una silueta delicada y complementos que reforzaron el costado gótico de la elección sin sobrecargar el conjunto.

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Foto: @maggiebravi

Magui Bravi y un look oscuro para presentar Gorgonia

La elección de vestuario no fue casual. El estilismo de Magui Bravi acompañó el clima de Gorgonia, el largometraje de ciencia ficción y suspenso psicológico que integra la Competencia Iberoamericana del festival.

La artista llegó al evento con un vestido lencero negro firmado por Mandy, al que sumó accesorios con cruces y sandalias de suela colorada. El detalle de las terminaciones de encaje aportó textura al diseño, mientras que el calzado incorporó un contraste de color que rompió con la monocromía.

Con esta combinación, Bravi apostó por una estética de oscuridad sofisticada, en sintonía con la temática de la producción que fue a presentar.

De qué trata Gorgonia, la película que protagoniza Magui Bravi

Además de su faceta como actriz, Magui Bravi también participa como productora de Gorgonia, una coproducción chileno-argentina dirigida por Ramón Poveda Arriati.

En la película interpreta a M-I. A., una inteligencia artificial que guía y pone a prueba a una tripulación en el espacio. La historia combina elementos de ciencia ficción y suspenso psicológico, con una propuesta que explora los límites de la tecnología y la experiencia humana.

La producción forma parte de la Competencia Iberoamericana del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, uno de los encuentros más reconocidos de cine de terror, fantástico y bizarro de Latinoamérica.

Buenos Aires Rojo Sangre: el festival de cine fantástico celebró su edición número 27

La presentación de Gorgonia tuvo lugar en el marco de la 27.ª edición del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que se desarrolla en el complejo Atlas Caballito.

El encuentro es considerado el festival de cine de terror, fantástico y bizarro más antiguo de Latinoamérica y reúne producciones de distintos países que exploran los géneros desde perspectivas diversas.

En ese contexto, la presencia de Magui Bravi combinó la promoción de su nuevo proyecto cinematográfico con una elección de moda que encontró en la estética oscura del festival su principal inspiración.