La China Suárez volvió a compartir una postal de su intimidad junto a Mauro Icardi. A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó una selfie frente al espejo en la que aparece abrazada al futbolista, pero también dejó ver un estilismo relajado, fresco y muy canchero, ideal para anticipar las tendencias de la temporada de calor.

Para la ocasión, la actriz eligió un look total white, una de las apuestas que se renueva cada verano y que se caracteriza por su versatilidad. Lejos de recurrir a un conjunto demasiado producido, combinó prendas básicas con un calce ajustado que resaltó su silueta y convirtió al blanco en el gran protagonista de su outfit.

Con un crop top blanco de mangas cortas y escote redondeado, aportó un aire juvenil y descontracturado al estilismo. Lo combinó con un pantalón blanco de tiro alto, de estilo casual, que acompañó la estética minimalista del conjunto. Sumó anteojos de sol negros de formato rectangular, el cual le dio un toque moderno. También llevó varios anillos en sus manos y dejó a la vista su piercing en el ombligo.

La China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram).

En cuanto al beauty look, apostó por la naturalidad: lució su extensa melena castaña con reflejos más claros, suelta, con raya al medio y ondas suaves. Completó la imagen con un maquillaje sutil, en tonos neutros, que acompañó la impronta fresca de la propuesta.

LA SELFIE DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI FRENTE AL ESPEJO

La postal también tuvo como protagonista a Mauro Icardi, quien apareció detrás de la actriz, abrazándola mientras ella sostenía el celular para tomar la fotografía. El futbolista acompañó la estética relajada con una remera blanca y una gorra negra con inscripción en el frente.

La imagen fue tomada frente a un imponente espejo de marco de madera tallada, en un ambiente de decoración clásica, con muebles y detalles ornamentales. De esta manera, la pareja compartió un nuevo registro de su intimidad en redes sociales.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.