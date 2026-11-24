Lollapalooza Argentina 2027 redobla su apuesta por la música electrónica con la renovación de Las Casitas y el regreso de El Túnel.

Con propuestas musicales diferentes, ambos espacios ofrecerán experiencias inmersivas, sets de DJs y un lugar destacado para los nuevos talentos de la escena local.

Mientras los escenarios principales se preparan para recibir a figuras internacionales como David Guetta y The Prodigy, el festival apuesta también por experiencias más íntimas y alternativas para los amantes de la música electrónica.

La edición 2027 presentará una nueva identidad para Las Casitas by FIAT, que por primera vez contará con tres espacios diferenciados según sus estilos musicales: house, progressive house e indie dance/melódico.

Por su parte, El Túnel volverá a convertirse en un refugio para los seguidores de la cultura club, con una propuesta centrada en el techno y el tech house.

Las Casitas en Lollapalooza 2027

Por primera vez, cada una de las tres casitas tendrá una identidad sonora propia, con propuestas pensadas para que el público pueda recorrer diferentes vertientes de la música electrónica y descubrir nuevos artistas.

Los espacios estarán divididos de la siguiente manera:

The Groove House (house): una propuesta que recupera las raíces de la música disco y sus vertientes actuales, con el groove, el ritmo y la conexión como protagonistas. La pista celebrará el baile como una experiencia colectiva y un punto de encuentro.

The Progressive House (progressive): un espacio que propone un viaje musical a través de melodías, atmósferas envolventes y una evolución sonora progresiva, con el objetivo de generar una conexión emocional con el público.

The Alternative House (indie dance y melódico): una pista que cruza la música electrónica con el indie, el arte y las tendencias contemporáneas. La propuesta estará orientada a quienes buscan explorar nuevos sonidos y expresiones musicales.

La programación reunirá a destacados referentes de la escena electrónica, entre ellos Coppola, Jorge Savoretti, Adrian Hour, Lucas Blumen, GEØVHÄN, John Cosani, Seba Rodriguez, Sound Process y Stevie Paladini.

El Túnel: el espacio underground de Lollapalooza Argentina 2027

El Túnel regresará como uno de los espacios más singulares del festival. Después de su debut en la edición del décimo aniversario de Lollapalooza Argentina, en 2025, la propuesta volverá a instalarse en un antiguo pasadizo subterráneo del Hipódromo de San Isidro.

Su curaduría musical recorrerá los sonidos más hipnóticos del techno, junto con el groove y la energía del tech house. En 2027, la cabina recibirá a artistas como Marcos Fagoaga, Ana Hagen, Bontrack, Manuela Fernandez, Melanie Massa, Raptis y Vica Bah, entre otros talentos de la escena.

Quiénes tocarán en Las Casitas y El Túnel: el line up completo

La programación de ambos espacios reunirá a una amplia selección de DJs y productores de la escena electrónica.

Line up de Las Casitas by FIAT:

Coppola, Jorge Savoretti, Adrian Hour, Lucas Blumen, GEØVHÄN, John Cosani, Seba Rodriguez, Sound Process, Miro, C.Weder, Abuk, Fer Furlan, Stevie Paladini, Romi Lo Presti, Camille, Radon, Fede Aliprandi, Paxu, Scippo, Maiti Merlino, Gonzalo Seijas, Le Brousse, Bautista Foresti, Vitti Alonsø, Cruuz, Fran Tettamanti, Perez Russo, April Palmer, Nebula Estudio, Laurie, Tina Ormart, Pripi, Crovanna, Rotman, Red Life, Mareveg, Marvolo, Maximo Gambini, Gocci Bosca, Maia Dros, Josephine, Ito & François y Maggs on the Rocks.

Line up de El Túnel:

Marcos Fagoaga, Ana Hagen, Bontrack, Manuela Fernandez, Melanie Massa, Raptis, Vica Bah, Adhila, Jesica Falaschi, Nina Lebed, Alexyos, Gemma, Kuri Nova, Sherard y Malanna.

Dónde comprar las entradas para Lollapalooza Argentina 2027

Las entradas para Lollapalooza Argentina 2027 se encuentran a la venta exclusivamente a través de AllAccess.com.ar, el sitio oficial de venta de tickets.