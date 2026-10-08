Ya se conoce el lineup de Lollapalooza Argentina 2027. El festival confirmó la grilla de su duodécima edición, que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, con una programación que reúne grandes figuras internacionales, artistas argentinos y varios de los nombres que marcan la escena musical actual.

Entre los principales artistas que encabezarán cada jornada aparecen Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr.

Lineup Lollapalooza 2027. Foto: prensa

La nueva edición volverá a combinar géneros como pop, rock, hip hop y música electrónica, además de darle un lugar destacado a artistas de la escena local.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

Travis Scott, TINI y The Killers, entre los grandes nombres del Lollapalooza 2027

Uno de los grandes atractivos del festival será la presencia de Travis Scott, una de las figuras más importantes del hip hop y rap internacional.

También estará Charli xcx, una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo, mientras que The Killers regresará con su repertorio de canciones que se convirtieron en clásicos del rock de las últimas décadas.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

La representación argentina tendrá a TINI en uno de los lugares centrales del cartel. Será su debut en Lollapalooza Argentina y llegará después de la expansión internacional de su proyecto FUTTTURA.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

Otro de los grandes nombres será David Guetta, referente de la música electrónica, que volverá a llevar su propuesta al festival.

La primera línea del cartel se completa con Queens of the Stone Age, que regresará a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr, quien visitará el país por primera vez.

El lineup completo de Lollapalooza Argentina 2027

Además de los headliners, la grilla incluye artistas de diferentes géneros y escenas.

Entre los nombres internacionales aparecen The Prodigy, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Geese, Cage the Elephant, Leon Bridges, Four Tet, Boys Noize, Snow Strippers, Sammy Virji, Ninajirachi, The Avalanches, Rivo y Boy Harsher, entre muchos otros.

También formarán parte de la edición 2027 Amaia, Violet Grohl, Ela Taubert, Francisca Valenzuela, Princesa Alba, Natalia Lacunza y Zé Pequeña.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

Los artistas argentinos que estarán en Lollapalooza 2027

La escena argentina tendrá una presencia importante a lo largo de toda la programación.

Además de TINI, el festival contará con Dillom, quien llegará con su tercer álbum, La Nueva Violencia; Usted Señalemelo, que presentará su cuarto disco, Términos & Condiciones; y K4OS, uno de los nombres vinculados a la nueva generación del pop local.

También estarán Un Poco de Ruido, el proyecto que renovó la conversación alrededor de la cumbia argentina, junto a Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras.

La grilla también incluye propuestas de distintos géneros y escenas, en línea con el perfil ecléctico que caracteriza al festival.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

Cuándo es Lollapalooza Argentina 2027

La edición 2027 de Lollapalooza Argentina se realizará durante tres jornadas:

Viernes 12 de marzo de 2027

Sábado 13 de marzo de 2027

Domingo 14 de marzo de 2027

El escenario será nuevamente el Hipódromo de San Isidro.

Además, el festival anunció que las tres jornadas podrán verse en vivo desde Argentina, Uruguay y Paraguay a través del streaming de Flow, con transmisión de los shows y contenidos especiales.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

Lollapalooza Argentina 2027: entradas

Las entradas se comercializan a través de All Access. La información proporcionada en la comunicación oficial señala una Preventа 3 en seis cuotas sin interés de $58.334 más servicio, con tarjetas Santander Visa.

Con una grilla que combina figuras internacionales, regresos, debuts y una importante presencia argentina, Lollapalooza Argentina volverá a ocupar durante tres días el Hipódromo de San Isidro y tendrá nuevamente a la diversidad musical como uno de sus principales ejes.