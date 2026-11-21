Ian Lucas festejará sus 28 años en el Movistar Arena con un show muy especial: fecha y entradas (Fotos de prensa)

“Mi cumpleaños, nuestro festejo”. Este 14 de marzo cumple 28 años y no hay mejor forma de festejar que con sus fans en el Movistar Arena.

En el marco de la celebración de su cumpleaños número 28, Ian Lucas anuncia su primer estadio propio.

El domingo 14 de marzo de 2027 llega al Movistar Arena de Buenos Aires con un show que, desde el título, es una invitación en sí misma: “Mi cumpleaños, nuestro festejo”.

Ian Lucas festejará sus 28 años en el Movistar Arena con un show muy especial: fecha y entradas (Fotos de prensa)

Cómo conseguir las entradas

Las entradas salen a la venta el martes 24 de noviembre a través del sitio oficial del Movistar Arena, con hasta 6 cuotas sin interés con Banco Galicia.

“Las veces que canté en el Movistar Arena sentí que estaba jugando en primera. Ahora me toca de local y el día de mi cumpleaños, así que lo quiero festejar con toda la gente que me banca”, cuenta el artista.

Ian Lucas festejará sus 28 años en el Movistar Arena con un show muy especial: fecha y entradas (Fotos de prensa)

MÁS SOBRE IAN LUCAS

Nacido en Banfield, Ian empezó en su adolescencia subiendo videos a YouTube, donde hoy lo siguen 38,5 millones de suscriptores. Con la música pasó de las pantallas a los escenarios y, esta vez, la fiesta es propia: una noche pensada como un cumpleaños de verdad, con sus fans como invitados.

El festejo llega después del año más grande de su carrera. En marzo de 2026 ganó MasterChef Celebrity (Telefe) y en mayo recibió el Martín Fierro a la Revelación. En agosto publicó “IAN LUCAS En Vivo - Estadio Vélez”, su primer álbum en vivo, grabado en diciembre de 2025, en la noche en la que, junto a Fede Vigevani, compartió escenario ante un estadio agotado con Luck Ra, La Joaqui, Hernán y La Champions Liga y Q’ Lokura, entre los invitados. Además, en septiembre salió a su primera gira nacional, con localidades agotadas en todas las fechas.

El show es una producción de Impronta Music, la productora con la que Ian Lucas trabaja desde 2023 y que desarrolla sus shows y su carrera musical. El primer invitado confirmado es Fede Vigevani y el resto de la lista se irá anunciando a medida que se acerque el 14 de marzo.