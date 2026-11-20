La cuenta regresiva para Primavera Sound Buenos Aires 2026 entra en su etapa final. El festival confirmó los horarios oficiales de todas sus presentaciones y los detalles de su programación, que se distribuirá en tres escenarios durante dos jornadas en el Club Ciudad.
El encuentro musical se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con una grilla que reúne figuras internacionales, referentes de la escena local y propuestas emergentes.
Entre los artistas más esperados se destacan Gorillaz, The Strokes, Yung Lean, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Juana Molina y Marilina Bertoldi.
Primavera Sound Buenos Aires 2026: la grilla completa por día
La programación oficial quedó conformada de la siguiente manera:
Sábado 28 de noviembre:
- Gorillaz
- Yung Lean
- CMAT
- Danny L Harle
- Ecco2k
- Marilina Bertoldi
- Jaime Sin Tierra
- John Talabot
- Juliana Gattas
- Los Thuthanaka
- Metrika
- Model/Actriz
- Nick León
- Ambik
- Chechi de Marcos
- LISA SCHA
- María Wolff
- El Nota
- wiranda johansen
Domingo 29 de noviembre:
- The Strokes
- FKA twigs
- Lily Allen
- Courtney Barnett
- underscores
- Juana Molina
- Santiago Motorizado
- Smerz
- Juana Aguirre
- Machine Girl
- Mannequin Pussy
- Sophia Stel
- This Is Lorelei
- Candelabro
- Babeblade
- Fin del Mundo
- Pizza
- sunlid
- Yeyo
Cambios en la programación de Primavera Sound 2026
La organización también informó modificaciones en la grilla. Cara Delevingne no participará de esta edición de Primavera Sound Buenos Aires por motivos ajenos al festival y a la artista. Su presentación en Primavera Sound São Paulo continuará según lo previsto.
Por otra parte, Nation of Language no podrá viajar a la Argentina por prescripción médica y tampoco estará presente en la jornada del 30 de noviembre de Primavera en la Ciudad, en Deseo Club.
Además, Babeblade pasó del sábado 28 al domingo 29 de noviembre.
Dónde comprar las últimas entradas para Primavera Sound Buenos Aires
Las últimas entradas para Primavera Sound Buenos Aires 2026 se encuentran disponibles en Enigma Tickets.