La cuenta regresiva para Primavera Sound Buenos Aires 2026 entra en su etapa final. El festival confirmó los horarios oficiales de todas sus presentaciones y los detalles de su programación, que se distribuirá en tres escenarios durante dos jornadas en el Club Ciudad.

El encuentro musical se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con una grilla que reúne figuras internacionales, referentes de la escena local y propuestas emergentes.

Entre los artistas más esperados se destacan Gorillaz, The Strokes, Yung Lean, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Juana Molina y Marilina Bertoldi.

Primavera Sound Buenos Aires 2026: la grilla completa por día

La programación oficial quedó conformada de la siguiente manera:

Sábado 28 de noviembre:

Gorillaz

Yung Lean

CMAT

Danny L Harle

Ecco2k

Marilina Bertoldi

Jaime Sin Tierra

John Talabot

Juliana Gattas

Los Thuthanaka

Metrika

Model/Actriz

Nick León

Ambik

Chechi de Marcos

LISA SCHA

María Wolff

El Nota

wiranda johansen

Domingo 29 de noviembre:

The Strokes

FKA twigs

Lily Allen

Courtney Barnett

underscores

Juana Molina

Santiago Motorizado

Smerz

Juana Aguirre

Machine Girl

Mannequin Pussy

Sophia Stel

This Is Lorelei

Candelabro

Babeblade

Fin del Mundo

Pizza

sunlid

Yeyo

Cambios en la programación de Primavera Sound 2026

La organización también informó modificaciones en la grilla. Cara Delevingne no participará de esta edición de Primavera Sound Buenos Aires por motivos ajenos al festival y a la artista. Su presentación en Primavera Sound São Paulo continuará según lo previsto.

Por otra parte, Nation of Language no podrá viajar a la Argentina por prescripción médica y tampoco estará presente en la jornada del 30 de noviembre de Primavera en la Ciudad, en Deseo Club.

Además, Babeblade pasó del sábado 28 al domingo 29 de noviembre.

Dónde comprar las últimas entradas para Primavera Sound Buenos Aires

Las últimas entradas para Primavera Sound Buenos Aires 2026 se encuentran disponibles en Enigma Tickets.