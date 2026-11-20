No Te Va Gustar se prepara para cerrar el año con tres presentaciones especiales en el conurbano bonaerense. La banda uruguaya compartirá escenario con Nonpalidece, Los Pérez García y Cruzando el Charco, en una propuesta que busca recuperar la cercanía con el público y celebrar la música entre amigos.

Como anticipo de estos encuentros, integrantes de las cuatro bandas se reunieron el jueves 19 de noviembre en Espacio Blend, una casona ubicada en Castelar. Emi y Denis, de NTVG; Néstor, de Nonpalidece; Beto, de Los Pérez García; y Fran y Nahuel, de Cruzando el Charco compartieron una tarde de charlas, risas y música.

Durante el encuentro también hubo lugar para una versión fogonera de “Pupilas lejanas” y “Costumbres argentinas”, en una celebración que reflejó el espíritu de esta gira.

Las fechas de No Te Va Gustar en el conurbano bonaerense

La propuesta incluye tres shows en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires:

Viernes 20 de noviembre: No Te Va Gustar y Nonpalidece en Complejo Aeropuerto, San Andrés de Giles.

Sábado 21 de noviembre: No Te Va Gustar y Los Pérez García en Club Alemán, Villa Ballester.

Domingo 22 de noviembre: No Te Va Gustar y Cruzando el Charco en el estacionamiento del Club Atlético Quilmes, Quilmes.

No Te Va Gustar presenta su nuevo disco

Las presentaciones llegan en un año especial para No Te Va Gustar, que celebra 32 años de trayectoria. Durante estas tres décadas, el grupo se consolidó como una de las bandas más importantes de la música iberoamericana.

Actualmente, continúa presentando Florece en el Caos, su álbum de estudio estrenado el 8 de enero de 2026. El disco marcó el comienzo de una nueva etapa musical y fue acompañado por una gira internacional con presentaciones en América y Europa.