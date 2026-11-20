A poco más de 4 meses de convertirse en mamá, Julieta Puente intenta de a poco retomar su rutina diaria y eso incluye sus arduas rutinas de entrenamiento. Por este motivo, fue armando poco a poco un nuevo gimnasio dentro de su casa.

En las últimas horas, compartió una serie de videos en sus redes donde se la veía entrenando pero confesó que la rutina fue interrumpida varias veces ante las necesidades de Serena, su bebita. “Mi estreno de gym está siendo progresivo”, dijo.

“Recién arranqué, a los 15 minutos Sere empezó a llorar, llorar. Tenía hambre, le di la mamadera. Dije: ‘Voy a hacer un bloque más’. Siguió llorando, tenía sueño, así que la dejé durmiendo en su cuna y me vine a ver si puedo terminar la rutina de hoy, que era muy cortita igual: espalda y bíceps, pero está siendo así todos los días”, agregó.

Julieta Puente en su nuevo gym (Video: Instagram @julieta_puente)

JULIETA PUENTE RETOMA SUS ENTRENAMIENTOS MIENTRAS COMBINA LA MATERNIDAD

De esta manera, Julieta Puente demuestra que, poco a poco, logra combinar dos importantes aspectos de su vida: la maternidad y el entrenamiento. “Con obstáculos y no como me gustaría pero... mejor hecho que perfecto”, admitió la influencer que, a pesar de los contratiempos, encuentra tiempo para ella.

Julieta Puente en su nuevo gym (Foto: Instagram @julieta_puente)

Además, le anunció a sus seguidores que muy pronto retomara sus actividades laborales, relacionadas con el entrenamiento físico. “Ya vuelven los Cardios en vivo y ahí me desquito. Este fin de enteran la fecha”, anunció en sus redes sociales.