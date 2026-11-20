A tres meses del escandaloso episodio que protagonizaron en la vía pública, Candela Arizaga y Facundo Moyano se muestran en redes sociales más enamorados que nunca. En las últimas horas, la influencer despertó la polémica nuevamente al compartir una foto mostrando cómo sería un hijo de la pareja.

Luego de que la Justicia levantara la medida perimetral y la pareja retomara su noviazgo, Candela publicó en sus historias de Instagram una postal frente al espejo junto al dirigente político y un niño creado con inteligencia artificial.

“¿Se imaginan?”, escribió la influencer junto a la imagen que despertó la inmediata furia de Yanina Latorre. En su ciclo radial en El Observador, la conductora explotó de ira y apuntó directamente contra la pareja, sin piedad.

El posteo de Candela Arizaga junto a Facundo Moyano y un posible hijo. (Foto: @candelamagaliok)

YANINA LATORRE ESTALLÓ CONTRA CANDELA ARIZAGA Y FACUNDO MOYANO

En El Observador, Yanina Latorre disparó contra Candela Arizaga y Facundo Moyano por ‘burlarse’ de la gravedad de lo ocurrido en agosto pasado, cuando trascendieron denuncias cruzadas por violencia de género y presunto consumo de estupefacientes.

“Candela Arizaga mostró, en una historia de Instagram, cómo sería un hijo suyo con el pelot... de Moyano. Subió una foto posando en el baño con un nene hecho con inteligencia artificial, que le habrá dicho ‘hacé un nene que sea parecido a nosotros juntos’. ¿Se puede ser tan pelot...? Él y ella”, disparó.

Yanina Latorre estalló contra Candela Arizaga por subir una “foto” con Facundo Moyano y su supuesto hijo (Video: El Observador)

Llena de furia, la conductora apuntó contra la actitud de la modelo tras haber movilizado recursos judiciales y haber recibido el respaldo de los medios en el momento más crítico del conflicto. “Ella se sigue burlando de nosotros después de todo lo que pasó y él se lo permite. Tuvo a una fiscal laburando para ella y tuvo un botón antipánico y una perimetral, esta piba nos toma de idiotas”, dijo.

Por último, disparó: “Aparte le gusta coquetear con esto y hace poco quería ser famosa, fue a La Jaula de la Moda y desfiló. También la culpa es de los que los invitan. Estuvimos una semana todos preocupados por ella, defendiéndola, y mira ahora lo que hace la pendorcha esta”.