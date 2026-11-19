Facundo Moyano y Candela Arizaga jugó a imaginar cómo sería un hijo juntos. (@candelamagaliok)

El rumor de que Candela Arizaga podría estar embarazada de Facundo Moyano explotó apenas volvieron de España, y ahora la influencer posteó una sugestiva foto en Stories.

“¿Se imaginan?”, comentó junto a una selfie con su pareja en la que aparece un chico de unos 9 años.

La postal familiar fue generada con inteligencia artificial, con lo que jugó a cómo sería un eventual hijo de la pareja.

El posteo de Candela Arizaga junto a Facundo Moyano y un posible hijo. (Foto: @candelamagaliok)

El romántico reencuentro de Facundo y Candela

Luego de la confusa noche del 4 de agosto en que Candela Arizaga salió corriendo a la calle en lencería, con Facundo Moyano persiguiéndola, la Justicia había impuesto una restricción de acercamiento como protocolo contra violencia de género.

Para eludir el mandato judicial, Facundo y Candela se dieron una mini luna de miel en España a principios de octubre, donde se comprometieron a casarse.

Ahora, Candela Arizaga sembró la duda sobre si Facundo Moyano sería el papá de su primer bebé...