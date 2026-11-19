El rumor de que Candela Arizaga podría estar embarazada de Facundo Moyano explotó apenas volvieron de España, y ahora la influencer posteó una sugestiva foto en Stories.
“¿Se imaginan?”, comentó junto a una selfie con su pareja en la que aparece un chico de unos 9 años.
Leé también
La postal familiar fue generada con inteligencia artificial, con lo que jugó a cómo sería un eventual hijo de la pareja.
El romántico reencuentro de Facundo y Candela
Luego de la confusa noche del 4 de agosto en que Candela Arizaga salió corriendo a la calle en lencería, con Facundo Moyano persiguiéndola, la Justicia había impuesto una restricción de acercamiento como protocolo contra violencia de género.
Para eludir el mandato judicial, Facundo y Candela se dieron una mini luna de miel en España a principios de octubre, donde se comprometieron a casarse.
Ahora, Candela Arizaga sembró la duda sobre si Facundo Moyano sería el papá de su primer bebé...