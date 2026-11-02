Facundo Moyano y Candela Arizaga disfrutaron de un fin de semana de relax en Mar del Plata y compartieron algunos momentos de su intimidad en las redes sociales. Lejos de las formalidades y con mucha complicidad, la pareja dejó ver cómo fueron sus días juntos y las imágenes no tardaron en llamar la atención.

Fue Candela quien publicó una tierna publicación desde la cama, en la que se la ve abrazada a Facundo, mientras disfrutan de un momento de descanso acompañados por su perro. Una escena de puro mimo que eligió acompañar con una frase tan breve como elocuente: “Así sí son dulces sueños”, escribió.

En la imagen, Moyano aparece sin remera, recostado junto a su novia, mientras ella sonríe y acaricia a una de las mascotas que también se sumó al momento de intimidad.

Foto: Captura de Instagram Stories (@candelamagaliok)

La publicación dejó en evidencia el costado más cotidiano de la pareja, que eligió compartir con sus seguidores una escena doméstica y descontracturada, lejos de los flashes y escándalos que atravesaron tiempo atrás.

Candela Arizaga: “Así sí son dulces sueños”.

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LA PRIMERA FOTO DE CANDELA ARIZAGA Y FACUNDO MOYANO TRAS LEVANTARSE LA PERIMETRAL

Candela Arizaga y Facundo Moyano volvieron a mostrarse juntos en las redes sociales después de que la Justicia levantara la perimetral que impedía el acercamiento entre ambos en la Argentina. La joven compartió una foto muy cariñosa con su pareja y dejó una señal contundente sobre el presente de su relación, en medio de la causa judicial que los involucra.

A través de sus historias de Instagram, Candela publicó una selfie en la que aparece abrazada a Moyano, con su rostro pegado al de él y una sonrisa cómplice. Sobre la imagen, además, arrobó a su novio con un corazón blanco. La postal no pasó inadvertida: se trata de una de las primeras imágenes que comparten públicamente después de que el dirigente confirmara que la restricción de acercamiento había sido levantada.

Minutos más tarde, Candela volvió a compartir sus emociones por esta nueva etapa con unas profundas palabras: “El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”, expresó.

Foto: Instagram (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

El lunes 26 de octubre, Facundo Moyano se presentó ante la Justicia para revisar la medida cautelar que estaba vigente en el marco de la causa que involucra a su pareja. A la salida, el dirigente habló con los cronistas de Mediodía Noticias, el ciclo de eltrece, y confirmó la resolución judicial: “Levantaron la perimetral y ya la puedo ver a Candela con normalidad, más allá de que va a seguir la investigación”, declaró ante la prensa.

De esta manera, la resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 dejó sin efecto la restricción de acercamiento que regía hasta ese momento.