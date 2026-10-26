Candela Arizaga y Facundo Moyano volvieron a mostrarse juntos en las redes sociales después de que la Justicia levantara la perimetral que impedía el acercamiento entre ambos en la Argentina. La joven compartió una foto muy cariñosa con su pareja y dejó una señal contundente sobre el presente de su relación, en medio de la causa judicial que los involucra.

A través de sus historias de Instagram, Candela publicó una selfie en la que aparece abrazada a Moyano, con su rostro pegado al de él y una sonrisa cómplice. Sobre la imagen, además, arrobó a su novio con un corazón blanco. La postal no pasó inadvertida: se trata de una de las primeras imágenes que comparten públicamente después de que el dirigente confirmara que la restricción de acercamiento había sido levantada.

Minutos más tarde, Candela volvió a compartir sus emociones por esta nueva etapa con unas profundas palabras: “El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”, expresó.

Foto: Instagram (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

El lunes 26 de octubre, Facundo Moyano se presentó ante la Justicia para revisar la medida cautelar que estaba vigente en el marco de la causa que involucra a su pareja. A la salida, el dirigente habló con los cronistas de Mediodía Noticias, el ciclo de eltrece, y confirmó la resolución judicial: “Levantaron la perimetral y ya la puedo ver a Candela con normalidad, más allá de que va a seguir la investigación”, declaró ante la prensa.

De esta manera, la resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 dejó sin efecto la restricción de acercamiento que regía hasta ese momento.

Foto: Instagram (@candelamagaliok) Por: Fabiana Lopez

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EN MEDIO DEL ESCÁNDALO POR SUS FOTOS CON FACUNDO MOYANO, CANDELA ARIZAGA MOSTRÓ UN MENSAJE QUE LA MOVILIZÓ

En medio de la repercusión que generaron sus fotos con Facundo Moyano en España, Candela Arizaga compartió en sus redes sociales una publicación cargada de emoción, con la que puso el foco en su familia y en el vínculo con su papá.

A través de una historia de Instagram, la joven mostró un mensaje que recibió de su padre, en el que le expresó todo su amor y el deseo de poder disfrutar de sus seres queridos para siempre: “Las amo tanto, hija, que no quisiera morirme nunca para disfrutar de ustedes eternamente”, dice el texto que Candela decidió compartir con sus seguidores.

Junto a la captura, Candela agregó una frase que dejó en evidencia la importancia que tienen sus seres queridos en su día a día: “Mi familia, lo más importante de mi vida. Mientras tenga estos mensajes, lo tengo todo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@candelamagaliok)

La publicación llegó después de que sus imágenes junto a Facundo Moyano en España despertaran comentarios y especulaciones sobre su vínculo, después del escándalo que llegó a la Justicia.