La Joaqui volvió a dar que hablar en las redes sociales después de compartir una publicación que dejó en evidencia el gran momento sentimental que atraviesa junto a Tiago PZK.

Tras celebrar su cumpleaños número 32, la cantante expresó toda su felicidad por el festejo que le organizó su pareja y escribió una frase que despertó las especulaciones sobre un posible mensaje dirigido a Luck Ra.

“Pasé el cumpleaños más feliz que nunca”, escribió la artista en una historia de Instagram, junto a un corazón blanco y un emoji de emoción. La publicación incluyó una imagen de la celebración, en la que se la ve abrazada a Tiago frente a una decoración con globos negros y blancos y una calavera, en sintonía con la estética de Halloween.

Foto: @lajoaqui Por: Estefania Lisi

LAS PRIMERAS FOTOS OFICIALES DE LA JOAQUI Y TIAGO PZK COMO PAREJA

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La Joaqui y Tiago PZK. Foto: @lajoaqui

La romántica sorpresa de Tiago PZK que emocionó a La Joaqui

El cumpleaños de La Joaqui estuvo marcado por un gesto especial de su novio. Tal como se pudo ver en un video que circuló en las redes sociales, Tiago PZK preparó una sorpresa para celebrar junto a ella sus 32 años.

La cantante no pudo contener las lágrimas al descubrir el festejo que habían organizado para ella. La escena, que mostró a la pareja abrazada en medio de la ambientación temática, generó repercusión entre sus seguidores.

La publicación posterior de La Joaqui reforzó la imagen de felicidad que atraviesa junto al músico, con quien confirmó su relación a fines de septiembre. En la historia que compartió, además, se pudo leer una dedicatoria romántica: “Feliz cumpleaños, mi reina, te merecés todo esto y más”, acompañada por la etiqueta a su novio y un corazón blanco.

¿Una indirecta de La Joaqui a Luck Ra?

La frase de La Joaqui también llamó la atención por el contexto en el que se produjo. Su relación con Tiago PZK quedó en el centro de la polémica después de su separación de Luck Ra, especialmente porque Tiago y el cantante cordobés habían mantenido una amistad.

En las últimas semanas, el tema sumó nuevos capítulos a partir de las repercusiones que generaron algunas canciones y declaraciones vinculadas con la ruptura. Incluso, varios usuarios interpretaron las publicaciones de los protagonistas como posibles respuestas dentro del conflicto.

En ese escenario, la afirmación de La Joaqui sobre haber pasado el cumpleaños más feliz de su vida alimentó las especulaciones en las redes sociales. Sin embargo, la cantante no mencionó directamente a Luck Ra ni aclaró que su frase estuviera dirigida a él.

Mientras tanto, la artista continúa compartiendo momentos de su relación con Tiago PZK y deja en claro, a través de sus publicaciones, la felicidad que le genera esta nueva etapa sentimental.