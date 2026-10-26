Cecilia Roth fue a ver “Una Navidad de Mierda”, la exitosa comedia protagonizada por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, y disfrutó de una noche a pura risa en el Teatro Premier.

Al finalizar la función, Cecilia Roth pasó por camarines para saludar al elenco y compartir un cálido encuentro con los protagonistas de la obra, que continúa convocando al público de jueves a domingo en el Teatro Premier.

Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez recibieron la visita de Cecilia Roth en "Una Navidad de mierda"

Con las actuaciones de Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, y bajo la dirección de Verónica Llinás y Peto Menahem, Una Navidad de Mierda propone una mirada desopilante sobre los vínculos familiares y las tensiones que pueden salir a la luz durante las fiestas.

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