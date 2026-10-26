Las pistas que dio Sabrina Rojas sobre el supuesto futbolista de 19 años que juega en el exterior hicieron que todos especulen con Franco Mastantuono, y tras varios días de rectificaciones, la conductora le tiró un centro al delantero.
“Eso fue un lío. Me dio mucho pudor verme en los portales con una persona que ni conozco”, se hizo cargo.
Y contunuó en Infama: “Me moría de vergüenza porque me pregntaba qué pensará este chico de mí”.
La razón para hablar de más de Rojas fue porque reconoció que estaba acostumbrada a inflar sus anécdotas desde su época de vedette, cuando posaba sexy para las revistas eróticas: “Lo decoro un poquito porque vendemos fantasía. Y esta vez me salió mal”.
El centro de Sabrina Rojas a Franco Mastantuono
“Espero que no tenga novia porque me muero de la vergüenza”, cerró Rojas sobre Mastantuono.
Claro que Sabrina Rojas se cuidó de jamás mencionar con nombre y apellido a Franco Mastantuono, el goleador que coincidía con la descripción del joven talentoso que la chamuyaba desde Europa vía redes sociales.