Wanda Nara dejó atrás todas las especulaciones sobre su vida sentimental y lo hizo con una declaración pública que no pasó inadvertida. En el día del cumpleaños de Martín Migueles, la conductora compartió en sus historias de Instagram una serie de fotografías junto al empresario, con quien se mostró más enamorada que nunca.

A través de un álbum de imágenes en blanco y negro, la mediática dejó ver distintos momentos de la intimidad de la pareja: besos apasionados, abrazos, selfies románticas y postales de sus encuentros cotidianos. Una publicación con la que volvió a poner su relación en el centro de la escena.

Entre las imágenes que compartió, Wanda publicó una postal en la que aparece besando a Migueles mientras lo toma del rostro con una de sus manos. En otra fotografía, ambos se muestran abrazados y sonrientes, dejando en claro que su noviazgo sigue a paso a firme.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La conductora también incluyó imágenes más descontracturadas de su día a día. En una de ellas, Migueles aparece recostado en una cama, mientras que en otra se los ve juntos, disfrutando de un momento a solas.

El álbum no terminó ahí: Wanda sumó más selfies románticas, una foto en la que el empresario la abraza por detrás mientras ella posa frente al espejo y otra en la que él le da un beso en la mejilla.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Una de las postales más significativas fue la que acompañó con las iniciales “HB”, un emoji de torta y un corazón rojo, además de etiquetar a Martín Migueles. El gesto reforzó el tono romántico de la publicación, en la que la conductora eligió mostrar sin filtros distintos momentos de su vínculo con el hombre que la conquistó.

Con las fotografías, Wanda dejó en claro que Migueles ocupa un lugar importante en su presente sentimental. Lejos de mantener la relación en un segundo plano, la mediática eligió compartir con sus seguidores escenas de su intimidad en una fecha especial.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

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LA INESPERADA VERSIÓN SOBRE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES EN MEDIO DE RUMORES DE CRISIS

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar envuelta en rumores. Mientras la empresaria prepara su regreso a la televisión, en Intrusos aportaron información sobre la situación sentimental de la pareja y aseguraron que, pese a que actualmente no se muestran juntos como antes, el vínculo continuaría.

Todo surgió mientras en el programa de América hablaban de Maxi López y de la relación que mantiene con sus hijos, quienes pasarían buena parte de la semana junto a su papá: “Los chicos están muchos días de la semana con el padre”, comentaron al aire.

En ese contexto, remarcaron que el deporte es uno de los grandes puntos de conexión entre Maxi y sus hijos: “Los une mucho el deporte. Los lleva cada uno a categoría distinta para jugar. Los une mucho River también”.

Wanda Nara y Martín Migueles en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Pero la conversación derivó rápidamente hacia Wanda y su situación actual. Y allí llegó la información que sorprendió a todos: “A mí me llega información de que Martín Migueles estaría todavía con Wanda, que seguirían juntos”, aseguraron, poniendo en duda la supuesta crisis que se viene mencionando alrededor de la pareja.

“A mí me llega información de que Martín Migueles estaría todavía con Wanda, que seguirían juntos”.

Según explicaron en el programa, la decisión de no mostrarse juntos podría responder a una estrategia vinculada a la exposición mediática de Wanda y a su participación en MasterChef: “Es una estrategia”, explicaron.

Wanda Nara y Martín Migueles

La teoría que plantearon en vivo es que la empresaria estaría cuidando especialmente su imagen pública antes de volver a aparecer con el empresario: “Que están, que van y vienen, pero que no es como antes”.

La versión, por ahora, habla de una relación que continuaría puertas adentro (y hasta se se habló de que estarían conviviendo) aunque con mucha menos exposición pública que en otros momentos.