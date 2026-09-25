El fuerte enfrentamiento entre Wanda Nara y Karina Iavícoli en LAM continúa generando repercusiones. La empresaria protagonizó un tenso ida y vuelta con la periodista luego de que ella le preguntara por su relación con Martín Migueles y por la denuncia que involucra al empresario por presuntas operaciones de más de 250 millones de dólares.

Durante el móvil en LAM, Wanda reaccionó con dureza ante las preguntas sobre su pareja y dejó en claro que no estaba dispuesta a hablar sobre las acusaciones que pesan sobre él. El cruce rápidamente trascendió la pantalla y abrió un nuevo debate alrededor del vínculo de la mediática con Migueles.

Una de las que se refirió al tema fue Yanina Latorre. En su programa de El Observador, la conductora analizó el enfrentamiento y cuestionó la postura de Wanda al defender a su pareja. Además, trazó un paralelismo con la situación que la empresaria atravesó durante su conflicto con Mauro Icardi.

Wanda Nara y Martín Migueles en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

YANINA LATORRE APUNTÓ CONTRA WANDA NARA

“Si fuera al revés, que Mauro Icardi estuviera con una persona denunciada por corrupción, Wanda estaría haciendo un escándalo, que Mauro no ve más a las hijas”, afirmó Yanina Latorre en su programa radial de El Observador. A su vez, puso el foco en la gravedad que tendría la causa que involucra a Migueles.

En ese sentido, cuestionó las declaraciones del abogado del empresario, quien habría relativizado el alcance de la investigación. “Está con un pibe con una denuncia peligrosa. El abogado de Migueles le dice a Pía (Shaw) que esto es una pavada, que a lo sumo, si sale culpable, es una multa”, comentó.

Sin embargo, Yanina sostuvo una interpretación diferente sobre las posibles consecuencias legales y agregó: “Si sale culpable, mínimo son 4 años de prisión, como (Elías) Piccirillo, que está adentro, y multas millonarias”.

Yanina Latorre cuestionó a Wanda Nara y comparó la situación de Martín Migueles con Mauro Icardi (Video: El Observador)

En su análisis, Latorre también explicó cuál habría sido la maniobra investigada y vinculó a Migueles con Elías Piccirillo, quien se encuentra detenido en el marco de una causa judicial. “Estamos hablando de tener un permiso, que hay que comprobar quién te lo dio, para comprar dólar oficial en un momento en el que había cepo, cuando a los ciudadanos de a pie nos permitían 200 dólares por mes, y los acusan de comprar más de 250 millones de dólares”, detalló.

La periodista también cuestionó el origen de los fondos utilizados para realizar esas operaciones. “¿Esa guita de dónde la sacaron?”, se preguntó. “Segundo, compraron el dólar, lo sacaron del sistema oficial y lo vendían al blue, que la brecha era terrible, era el doble en ese momento. ¿Sabés la guita que hicieron? Era un vendedor de celulares”, siguió en su descargo.

Finalmente, Yanina sumó otro dato sobre la vida personal de Migueles y lanzó una acusación vinculada a su pasado familiar: “No conoce a su hijo, abandonó a una chica embarazada”.