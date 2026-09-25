En pleno vivo de LAM, Karina Iavícoli sorprendió con un tweet en el que contó detalles de una conversación que mantuvo con la madre de Wanda Nara sobre Mauro Icardi, el padre de sus nietas.

“Norita, viniste a hablarme de Mauro y tu preocupación sobre su futuro laboral”, escribió la panelista en X y Colosimo no dudó en responderle desde el programa de América, donde ahora trabaja como angelita.

Karina Iavícoli mandó al frente a la mamá de Wanda Nara (Foto: captura de X/@karinaiavicoli).

“Sí, obvio, por el tema de... bueno... ya saben, por el tema del club, nada más, eso, le dije que el que menos me preocupaba Martín Migueles, porque él no me preocupa, en todo caso mi familia es el papá de las nenas”, aclaró Nora sobre sus prioridades.

QUÉ DIJO NORA COLOSIMO SOBRE LA RELACIÓN MARTÍN MIGUELES Y LOS HIJOS DE WANDA NARA

Durante el programa de América, Nora Colosimo habló sobre la relación de Wanda Nara con Martín Migueles y destacó que el hombre en cuestión mantiene un buen vínculo con sus nietos.

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles llegaron a la Argentina (Foto: Movilpress).

“¿Los chicos lo quieren?”, le preguntó Ángel de Brito y ella respondió: “Sí, todos, las nenas se llevan bien con él”, y agregó: “Los chicos, los perros, yo... hasta con Icardi se lleva bien”, aseguró la panelista en LAM, en referencia a la actual pareja de Wanda.

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