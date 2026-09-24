El jueves 22 de octubre será el día en que Wanda Nara debute oficialmente en cine, con el estreno en todas las salas del país de ¿Querés ser mi hijo?

A través de sus redes sociales, la conductora de MasterChef Celebrity difundió el trailer de la comedia con alto contenido erótico que protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

En el film también trabajan Jean Pierre Noher, Charo López.

¿Querés ser mi hijo? La película de Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

Con dirección de Hernán Guerschuny, el guión pertenece a Ihtzi Hurtado y se trata de a remake de la cinta mexicana de 2023 que estelarizaron Catalina Kotecka, Ludwika Paleta, Juanpa Zurita.

De qué se trata la película de Wanda Nara

Como se aprecia en el trailer, la película cuenta la historia de Lucía (Wanda) una mujer que descubre que su marido de 15 años le es infiel.

Entonces, ella se va de la casa y cuando se postula para un trabajo que podría catapultar su carrera se entera que priorizan madres.

De ahí que recurre Javier, a su problemático vecino de 23 años para que se haga pasar por su hijos de 19, sin saber que iba a mantener un tórrido romance.