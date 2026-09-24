Wanda Nara y la China Suárez volvieron a ser tendencia en redes sociales y fue luego de la presentación de MasterChef Celebrity 2026 y los pantalones cargo camuflado que lució la conductora en el evento. Horas más tarde, la China Suárez compartió una fotografía en su cuenta de Instagram desde la famosa “casa de los sueños” luciendo un conjunto de estética muy similar, también con un pantalón cargo camuflado, gorra y campera bomber.

Esta rápida sucesión de imágenes desató una ola de reacciones en X, donde los usuarios popularizaron frases como “Ayer Wanda, hoy China” y el clásico refrán popular adaptado al mundo de la farándula: “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”.

Wanda Nara en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

La polémica de los looks gemelos no se limitó al estilo urbano de los pantalones cargo. En medio de la alta exposición de Wanda Nara por su regreso a la televisión con MasterChef, la actividad de Eugenia en redes aumentó considerablemente.

La China Suárez compartió una foto con un look con pantalones cargo camuflado que fue viral (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

LA COINCIDENCIAS DE LUJO, ¿QUIÉN COPIA A QUIÉN?: EL BOLSO PRADA DE LA DISCORDIA

Entre las publicaciones recientes de la China, se destacó una foto frente al espejo donde porta un exclusivo bolso tote Prada (modelo Prada Route de lona y cuero, tasado en más de 3.000 dólares). Rápidamente, los usuarios notaron que Wanda ya había compartido imágenes utilizando exactamente el mismo diseño de lujo en ocasiones anteriores.

Mientras un sector de los usuarios asegura que Eugenia imita los estilismos de Nara tras su reaparición central en la televisión, los fanáticos de la actriz salieron a respaldarla con pruebas contundentes.

Los looks gemelos de Wanda Nara y la China Suárez (Foto: captura de X/@enlopicante_).

Los seguidores de la China demostraron que muchos de los outfits que se le cuestionan pertenecen en realidad a producciones o registros fotográficos anteriores: “Subió un reel con fotos de diferentes looks; ese es de mayo de 2025”, señalaron para frenar las acusaciones de plagio y argumentar que es Wanda quien suele replicar tendencias impuestas previamente por la actriz.

ESCÁNDALOS PARALELOS: LA INHABILITACIÓN DE LA LICENCIA DE MAURO ICARDI

Este nuevo capítulo de coincidencias estilísticas llega en un momento de máxima tensión mediática. El cruce de looks se da en paralelo al escándalo que envuelve a Mauro Icardi, a quien le inhabilitaron la licencia de conducir tras viralizarse un video de la China Suárez asomada por la ventanilla del auto con medio cuerpo fuera.

Mauro Icardi se quedó sin licencia de conducir. (Foto: @elejercitodelam)

Lejos de mantenerse al margen, la China se mostró muy activa en sus plataformas digitales, e incluso compartió contenidos con tonos de burla respecto a la decisión de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires sobre la sanción vial a Icardi.

PAMPITA, METIDA EN LA POLÉMICA POR UN ERROR 2.0

Cuando parecía que la polémica entre la China Suárez y Wanda Nara por los “looks gemelos” acaparaba toda la atención digital, Pampita Ardohain se convirtió en tendencia absoluta tras cometer un error en sus historias de Instagram.

La modelo y conductora reposteó por error una de las publicaciones de la actriz y en las redes sociales los usuarios reflotaron el escándalo vintage que involucra a una marca internacional que antes representaba Eugenia en la Argentina y luego pasó a ser ella. Aunque Pampita eliminó la historia segundos después, los usuarios lograron capturar el momento, desatando una marea de especulaciones sobre si intentaba enviarle el contenido a otra persona de su círculo íntimo.

Pampita resposteó por error una foto de la China Suárez, lo que volvió a poner en tendencia su relación y vínculo con una firma internacional (Foto: Instagram).

Este inesperado error de Carolina reavivó una interna de pasarelas y contratos publicitarios muy comentada en el mundo de la moda y el espectáculo.

El antecedente de la China: En su momento, trascendió que la China Suárez habría dejado de trabajar con la prestigiosa marca internacional Carolina Herrera a raíz de los distintos escándalos mediáticos que rodearon su vida privada.

La China Suárez fue embajadora de la firma Carolina Herrera en Argentina durante años y luego fue Pampita quien ocupó su lugar hasta la actualidad (Foto: captura de X/@cuentadelgato)

El desembarco de Pampita: Tras ese distanciamiento, fue Pampita quien comenzó a consolidar un vínculo estratégico con la firma, al punto de representar a la marca a nivel internacional. De hecho, esta misma semana Pampita deslumbró en el desfile oficial de Carolina Herrera en Nueva York, en el marco de la New York Fashion Week.

Pampita en la semana de la moda en Nueva York en el desfile de Carolina Herrera (Foto: Instagram/@ecomedios).

La foto de China Suárez luciendo un diseño de esa firma y la reacción de Pampita cayó como una bomba en las redes, donde los usuarios aseguran que “no hay casualidades en el mundo de la farándula”.

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