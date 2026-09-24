Horas atrás, Eugenia “China” Suárez hizo una publicación en su perfil de Instagram donde recopiló varias selfies donde presumía distintos looks. Carolina “Pampita” Ardohain compartió la publicación en sus historias de Instagram por error y se arrepintió a los pocos segundos.

Fue Pepe Ochoa quien se dio cuenta inmediatamente del error de Pampita y no dudó en hacer captura de pantalla. Luego, compartió la imagen en sus redes y mandó al frente a la histórica enemiga de la China Suárez.

“A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque”, contó el panelista de LAM a través de X donde dejó en evidencia a la modelo. Al parecer, habría querido enviar la publicación por privado y se confundió de botón.

Pampita compartió una publicación de la China Suárez en sus redes (Captura: X @pepeochoa88)

PAMPITA RECORDÓ A HIJA BLANCA, A 14 AÑOS DE SU MUERTE

El pasado 8 de septiembre se cumplieron 14 años de la muerte de Blanca Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, quien falleció en 2012 a los seis años. En una fecha especialmente movilizante para la familia, la modelo eligió expresarse a través de sus redes sociales.

Pampita recordó a Blanca en el aniversario por su muerte (Foto: captura de Instagram).

Pampita publicó en sus historias de Instagram una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, atravesado por una corona de espinas y acompañado por una cruz, con una estética luminosa y religiosa. La publicación no estuvo acompañada por palabras, pero su elección se dio precisamente en el aniversario de la partida de Blanca.