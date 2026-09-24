Después del fuerte episodio que generó preocupación en la familia, Tamara Pettinato habló sobre la amenaza de muerte que recibió su hermano Homero y contó cómo se encuentran actualmente.

La palabra de la conductora llegó a través de Naza Di Serio, quien recibió sus mensajes y los leyó al aire en La Mañana con Moria, el programa conducido por Moria Casán: “Ahora estamos tranquilos, ya bajó el miedo de ese día”, comenzó diciendo Tamara.

Sin embargo, la hermana de Homero dejó en claro que la preocupación no terminó ahí y que ahora el foco está puesto en qué sucederá con el hombre involucrado: “La preocupación ahora es qué se hace con esa persona a partir de ahora para que se estabilice”, expresó.

Foto: Instagram (@tamarapettinato)

En su descargo, Tamara también hizo referencia a la situación personal del hombre señalado por las amenazas y manifestó una postura de preocupación por su estado: “Para nosotros es una persona con problemas de salud mental y eso nos toca una fibra de compasión”, sostuvo.

Pero Tamara también hizo un planteo respecto de la decisión de distintos programas de televisión de entrevistar al hombre involucrado en el episodio: “También creemos que por este motivo no deberían estar haciéndole entrevistas en varios programas”, manifestó.

Y explicó cuál es su preocupación frente a esa exposición: “Es hacer contenido con alguien que no sabemos si entiende realmente la gravedad de sus hechos”. Y cerró, contundente: “Y tal vez tampoco le hace bien a él presentarse y prestarse al juego mediático que abre la posibilidad de que la gente lo insulte en redes y otras cosas”.

Tamara Pettinato: “Para nosotros es una persona con problemas de salud mental y eso nos toca una fibra de compasión. También creemos que por este motivo no deberían estar haciéndole entrevistas en varios programas”.

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EL ACOSADOR DE LA REINI TIENE ANTECEDENTES: QUÉ PASA SI NO SE PRESENTA A LA JUSTICIA Y CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL PODRÍA RECIBIR

El escándalo que involucra a Sofía “La Reini” Gonet y a Hernán Bloquero, el hombre señalado por acosarla desde hace años (además de amenzar de muerte recientemente a Homero Pettinato), sumó un nuevo capítulo judicial. En las últimas horas se conocieron detalles sobre la situación del acusado.

Según explicaron en La Mañana con Moria, el hombre no tiene un pedido de captura vigente, pero sí fue citado a comparecer ante la Justicia por una causa relacionada con amenazas simples: “Es importante aclarar que no tiene pedido de captura, pero sí tiene pedido de comparecencia en la Justicia. Lo esperan mañana”, explicó “Pampa” Mónaco al aire del programa.

La situación podría complicarse si el acusado decide no asistir: “Si no se presenta, va a ser declarado en rebeldía y ahí sí lo van a ir a buscar con la fuerza pública”, detalló el pabelista en el ciclo conducido por Moria Casán.

Foto: Captura (eltrece)

La citación judicial está vinculada, en principio, con la denuncia por amenazas simples, ese delito contempla una pena de seis meses a dos años de prisión. Se trata de una escala penal que, según lo señalado al aire, permite la excarcelación. Sin embargo, existe otro elemento que podría ser tenido en cuenta dentro de su situación judicial: el hombre tiene antecedentes penales.

Según detallaron, el hombre cuenta con una causa previa por desobediencia, vinculada a un episodio que habría protagonizado con efectivos policiales: “Tiene una causa por desobediencia. Se peleó con la policía en la calle y obviamente que eso es un registro que queda”.

De esta manera, la Justicia deberá evaluar su situación teniendo en cuenta tanto la denuncia actual como los antecedentes que registra.