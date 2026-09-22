La amenaza de muerte que sufrió Homero Pettinato el lunes por la mañana, cuando un fanático de La Reini se acercó a los estudios de Olga para hacerle la señal de que le iba a cortar la cabeza, no fue un hecho aislado según contó el propio influencer.

“Lo reconocí al toque. Llegó a las 12. 10 y 12.26 que terminó haciéndome el gesto”, explicó en una improvisada conferencia de prensa.

“Fue mucho el tiempo que se quedó esperando a hacer el contacto visual”, enfatizó ante Puro Show.

Homero Pettinato (Foto: Movilpress)

Luego aclaró que si bien no le dieron el botón antipánico hasta el momento, se lo “van a dar”.

Más allá de haber realizado la denuncia en la comisaría 14B y de haber hablado con el fiscal de la causa, Homero reconoció que se trata de una persona con “problemas de salud mental”, por lo que “no es un delito para encerrarlo en la cárcel ni es lo que quisiera”, pero le gustaría que “esté estabilizado y entienda las consecuencias de sus actos”.

La charla con Sofía Gonet

“Hablé ayer apenas pasó, le mandé un mensaje al aire diciendole que ‘pasó Hernán Bloquero, sucedió finalmente’”. Era un miedo que teníamos", lanzó.

Foto: Movilpress

“Para mí es gravísima la situación de que él siente que ella es de él y que tiene el derecho de violentar a cualquier hombre que se le acerque”, agregó.

En ese punto alertó: “No soy la única persona que le pasó. Esto le pasó a la pareja anterior de ella y le pasó a una persona que salió con ella ahora, hace unos meses, que estuvieron saliendo”.

Al final, Homero Pettinato explicó que tanto él como otros hombres cercanos a Sofía Gonet recibieron “amenazas por mensaje directo” de redes sociales y cerró: “Hubo un pibe con el que se frecuentó un poquito y ya apareció este tipo a violentarlo”.