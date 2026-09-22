A pocas horas de que Homero Pettinato hablara públicamente sobre Hernán Bloquero, el acosador que lo amenazó de muerte en la puerta de Olga, Sofía Gonet también rompió el silencio. En el stream de Popstars, contó detalles del difícil momento atraviesa que vive hace años a raíz de este hombre.

Así como su exnovio vivió un escalofriante momento en su lugar de trabajo, La Reini contó que ella vive esta misma situación hace más de una década.

En el stream que comparte con Juli Poggio y Valen Rizzuti, Sofía admitió que le tiene miedo y dio detalles que los “rituales” que el hombre hacía con su nombre.

(Foto: Instagram @sofiagonet)

EL ESCALOFRIANTE TESTIMONIO DE SOFÍA GONET

“Yo tengo un acosador hace 10 años y se llama Hernán”, empezó diciendo Sofía Gonet en el Stream de Telefe. “Lo cuento y me da miedo decirlo en voz alta porque cada cosa que digo y hago, a él le afecta. Siempre que conté que salía con alguien, él estallaba. Desde antes de hacerme conocida que sube cosas de mí a redes y se hace tatuajes de mis ojos y de mi nombre”, siguió.

Además, reveló: “Hizo rituales con mi nombre, con sales, velas y mis fotos”. A su vez, sorprendió al confesar sobre la obsesión que el sujeto tiene con ella: “Cada media hora recibo una notificación de él, todos los días y hace 10 años. La única vez que conté un poco de esto me amenazó de muerte”.

El escalofriante testimonio de Sofi Gonet sobre su acosador (Video: Stream Telefe)

Según contó, el acosador vive en Junín pero a ella le llegaron notificaciones de que estaba en lugares que ella suele frecuentar en horas previas al arribo del hombre a Olga. “Yo estuve todo el día encerrada grabando y si no era así me lo podría haber cruzado”, declaró la influencer.

Con respecto al caso de Homero, dijo: “Los dos ahora andamos con mucho cag…. Homero hizo la denuncia y me habló apenas pasó. Cuando estábamos juntos hablábamos de él y conocíamos bien su cara. Yo voy a hacer la denuncia después cuando salga de acá. Fue muy grave pero menos mal que no fue peor. Esto es un tema de salud mental porque claramente es una persona que no está bien y que constituyó una relación parasocial conmigo".