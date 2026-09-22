Denisse González, conocida por su paso por Gran Hermano, se animó a contar en detalle el difícil momento de salud que atraviesa. En diálogo con Moria Casán en el programa La Mañana con Moria, la joven explicó cómo fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática y cómo cambió su vida desde entonces.

“Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática, en mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó”, relató la influencer. La patología consiste en una bajada extrema de plaquetas, lo que la expone a riesgos de hemorragias internas incluso ante mínimos golpes o lesiones.

En el vivo, Denisse detalló: “Las plaquetas son las que, cuando te cortás, se juntan y hacen de taponcito para controlar las hemorragias. Las personas normales tienen entre 150.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 1.000”. Esta cifra la dejó en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que su cuerpo no podía controlar ni siquiera las pequeñas rupturas de vasos sanguíneos que ocurren a diario.

Denisse González habló de su enfermedad en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

La ex participante de Gran Hermano explicó que, en su caso, la enfermedad es idiopática porque no se conoce el origen. “Corrí riesgo de tener una hemorragia interna”, reconoció.

CÓMO ES EL TRATAMIENTO QUE DENISSE GONZÁLEZ SE HACE PARA TRATAR SU ENFERMEDAD

El tratamiento, según describieron en el programa de eltrece, suele comenzar con corticoides e inmunoglobulina. En casos más complejos, se evalúan otras alternativas, como la eliminación del bazo (esplenectomía). También se mencionó que la enfermedad puede deberse a falta de producción o destrucción de plaquetas, y que factores como déficit de vitamina B12 o ciertos medicamentos pueden influir.

EL IMPACTO EMOCIONAL Y EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE DENISSE GONZÁLEZ

Denisse González compartió cómo vivió el proceso de internación y la exposición pública: “Hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy loco cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar. Hoy por hoy estoy estable, pero estoy muy sensible”.

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Sobre su imagen pública, fue clara: “Me hace mal verme así. Yo no soy una enferma. Sé que tengo una enfermedad, pero no soy la enfermedad. Está todo bien”. La joven remarcó la importancia de la resiliencia y de aprender a convivir con la situación: “Me estoy amigando con esto. Hay veces que no sabés qué te va a pasar. No sé si me voy a curar, si voy a tener que medicarme toda la vida o si mañana me curo. El cuerpo humano es muy extraño, hay que saber entenderlo y aprovechar la vida”.

EL ROL DE SU PAREJA Y EL MENSAJE PARA QUIENES ATRAVIESAN SITUACIONES SIMILARES

En el programa de Moria, Denisse González también habló del apoyo fundamental de su pareja, Bautista, a quien conoció en Gran Hermano. “Es un hombre con todas las letras y fue mi felicidad, mi rayito de luz ahí en esa clínica internada. Por supuesto que se asustó, pero él siempre decía que yo estaba un día más cerca de la curación”, contó emocionada.

Al ser consultada sobre qué le diría a quienes no pueden lidiar con una enfermedad, Denisse fue contundente: “Hay que trabajar el hecho de que no podemos controlar la vida. Yo siempre quiero controlar todo, saber el porqué de todo, y hay veces que no hay porqué. Hay que aprender a calmarse y vivir”.

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Finalmente, si pudiera hablar con la Denisse de antes del diagnóstico, le diría: “Que no se asuste tanto, que está en buenas manos y que aprenda a calmarse un poco. Yo me asusté mucho”.

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