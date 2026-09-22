Fede Bal volvió a demostrar que, a la hora de mantener viva una relación a la distancia, los detalles también cuentan. El actor viajó nuevamente por trabajo, esta vez a Las Vegas, Estados Unidos, y antes de regresar decidió buscar un regalo especial para su novia, Evelyn Botto.

Durante su estadía en Las Vegas, Fede estuvo acompañado por la influencer Marti Benza, quien terminó convirtiéndose en su asesora improvisada a la hora de elegir qué llevarle a su pareja. El actor registró todo el recorrido y luego compartió el divertido video en sus redes sociales.

“Estar de novio y vivir viajando. Algo que no es nada fácil. Se cuida la relación a base de mucho mensaje y fotitos. Y los regalos no son un tema menor”, escribió el hijo de Carmen Barbieri junto a la publicación de Instagram.

Fede Bal mostró las opciones de regalos de las Vegas con los que pensaba sorprender a Evelyn Botto (Video: Instagram @balfederico)

LA REACCIÓN DE EVELYN BOTTO AL RECIBIR EL REGALO DE FEDE BAL

El video comienza con Fede Bal frente a cámara y una misión concreta: “Posibles regalos para mi novia desde Las Vegas. Acompañame”. La primera opción apareció rápidamente. El actor encontró una remera naranja de M&M’s y quiso saber qué opinaba Marti. “Esto podría ser, ¿o no?”, le preguntó mientras mostraba la prenda.

Sin embargo, la influencer no pareció demasiado convencida. Después, Fede encontró una botella repleta de M&M’s y continuó evaluando alternativas. La búsqueda siguió hasta que el actor se cruzó con uno de los juguetes que están de moda: los Squishy. “Le puedo llevar esto”, dijo entusiasmado.

“O sea, a mí me encantan... pero es tu novia”, le respondió Marti. “¿Vos decís que no?”, quiso saber Fede. La influencer fue contundente: “Un poco barato, ¿no?”. “No la ves, ¿no? Algo más importante”, insistió el actor. “Algo más importante, no un dumpling que hace squishy y que lo conseguís en el Barrio Chino”, agregó Marti.

(Captura: Instagram @balfederico)

Fede continuó recorriendo el lugar en busca de algo que coincidiera con los gustos de su novia. Pasó por el sector de indumentaria, donde encontró una campera de jean que coincidía con el estilo de Evelyn, y también se detuvo frente a distintos peluches. En el recorrido incluso aparecieron algunos juguetes sexuales.

Finalmente, el video mostró el momento más esperado: el regreso de Fede y la sorpresa para Evelyn. Con una bolsa de regalos en la mano, el actor le dijo: “Te traje un regalo de Las Vegas. Para mí es re vos”. “¿Qué me trajiste?”, preguntó Evelyn mientras comenzaba a sacar los regalos.

El primer objeto que apareció fueron los famosos Squishy con forma de dumplings. La reacción de la actriz fue inmediata: “¿Qué es esta mierda? ¡Pará, son squishy de dumplings! ¡No! ¿Qué es esto? Esto es para los nervios... ¡Ay, está muy bien! ¡Te amo! No sé si esperaba un squishy... ¡Tiene carita! ¡Ay! ¿Y pero para qué lo voy a usar?”.

(Captura: Instagram @balfederico)

Pero Fede todavía tenía una segunda sorpresa preparada. “Hay otro regalo, hay otro regalo”, le advirtió mientras Evelyn continuaba revisando la bolsa. Esta vez apareció una caja de vinilos de Beyoncé. La reacción de la actriz fue completamente diferente y no ocultó su entusiasmo: “¡Nooo! Mirá lo que es la tapa, mirá lo que es esto, ¡es enorme! ¿Cuántos discos vienen acá? ¡Me encanta! ¡Ay, amor! La quiero poner ya, ¿la podemos poner ya?”.