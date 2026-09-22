A dos años de la muerte de Daniel Fanego, Manu compartió un sentido homenaje en las redes sociales.

Con fotos familiares y recuerdos de su infancia, recordó algunas de las enseñanzas que recibió de su padre y que todavía lo acompañan arriba y abajo del escenario.

El reconocido intérprete argentino murió a los 69 años, luego de atravesar una enfermedad. Su extensa trayectoria dejó una profunda huella en el cine, el teatro y la televisión, pero también en su familia, que volvió a recordarlo en un nuevo aniversario de su partida.

“Bueno, acá recordando al padre, a dos años de su ausencia física. Cada día siento más amor y agradecimiento por haberlo tenido como papá. Sus cosquillas, su solemnidad, su cuidado. Y mucho más”, escribió Manu junto a una serie de imágenes.

A dos años de la muerte de Daniel Fanego, su hijo Manu lo recordó con un emotivo mensaje. Crédito: Instagram

EL RECUERDO DE MANU FANEGO SOBRE SU INFANCIA JUNTO A DANIEL

Entre las postales elegidas hubo una que despertó un recuerdo especialmente significativo. Se trata de una fotografía tomada durante un acto escolar por el Día de la Bandera, cuando Daniel ayudó a su hijo a preparar su participación.

“En la foto 5, acto del Día de la Bandera, me ayudó a ensayar la letra y me produjo vestuario y maquillaje. Talco para las canas y bigotes postizos incluidos. Fue la primera vez que sentí el olor a mastik en la nariz”, recordó.

Aquella experiencia de la infancia terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Con el paso de los años y ya dedicado profesionalmente a la actuación, Manu conservó algunas de las enseñanzas que su padre le transmitió sobre el oficio.

“Antes de entrar a un escenario golpeo las tablas. Te saludo, como me enseñaste a saludar a los que habitaron ese campo de juego”, expresó en otro de los pasajes de la publicación.

EL HOMENAJE FAMILIAR A DANIEL FANEGO

El aniversario también fue una oportunidad para reunirse en familia y mantener presente su recuerdo. Manu contó que compartió un almuerzo con su hermana Cami para homenajear a su padre.

“Hoy nos juntamos con Cami a almorzar. Te celebraremos hasta el infinito”, cerró.

Con esas palabras, Manu volvió a poner en primer plano no solo el recuerdo del reconocido actor, sino también la influencia que Daniel tuvo en su vocación artística y en su manera de transitar la profesión.