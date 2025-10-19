A los 44 años, Manu Fanego vive uno de los momentos más intensos y prolíficos de su carrera. Hijo del recordado actor Daniel Fanego, fallecido hace un año, logró consolidar un camino propio dentro del arte, con una impronta que combina teatro, cine y música.

En los últimos meses, protagonizó el unipersonal Le Frigo en El Picadero, forma parte de la obra Modelo Vivo Muerto en el Metropolitan, estrenó la película Verano Trippin y continúa explorando su faceta musical con una banda de cumbia. Además, este octubre se presentará en La Tangente con su personaje Mika de Frankfurt, antes de lanzar su primer disco en noviembre.

UNA IDENTIDAD LIBRE Y SIN ETIQUETAS

En una charla con Pronto, el actor —que se define como persona no binaria— reflexionó sobre la diferencia entre identidad de género y orientación sexual. “La identidad de género es una cosa, y otra muy distinta son los gustos o la identidad sexual. No tiene que ver una cosa con la otra”, explicó con total naturalidad. “Romper el binarismo es entender que no hay una única manera de vivir ni de amar. Prefiero que no me etiqueten”, agregó.

El hijo no binario de Daniel Fanego presentó a su pareja. Crédito: Instagram.

Manu también destacó los avances sociales logrados en los últimos años, aunque advirtió sobre una “regresión” en ciertos sectores. “Se creció muchísimo con las leyes del kirchnerismo, pero hoy vemos una brutal vuelta a pensamientos de la época de Neandertal. Igual, trato de rodearme de gente amorosa, que entienda lo que es el no binarismo”, sostuvo.

EL AMOR EN TIEMPOS DE LIBERTAD

Consultado sobre su vida sentimental, Manu no esquivó la pregunta y confirmó su relación con una reconocida actriz. “Estoy en pareja, sí. Hace un año estamos juntos”, reveló. Al ser consultado si su pareja era del medio, lo dijo sin vueltas: “Estoy en pareja con Zoe Hochbaum”.

Ambos compartieron pantalla en Verano Trippin, donde Zoe no solo fue protagonista sino también productora. “A veces subimos cosas juntos a las redes, pero no hay una cosa de esconder. Lo vivimos con libertad. ¿Con qué me enamoró Zoe? Con su convicción y su delicadeza”, confesó.