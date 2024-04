Manu, la persona no binaria hija de Daniel Fanego, al igual que su papá la rompe tanto en series como en obras teatrales. Lejos de autopercibirse mujer o varón, le escapa a los binarismos de género y explora la fluidez tanto identitaria como a la hora de interpretar un personaje en la ficción.

La rompió en la serie que cuenta la vida de Fito Páez, El amor después el amor, donde interpretó al primer representante del músico, Andrés Gallo. Además, brilló en la obra teatral Preciado. Actualmente, protagoniza Modelo vivo muerto con su compañía Los bla bla, también en teatro.

Manu tiene un fuerte vínculo con su papá, quien le dedicó un dulce posteo en su último cumpleaños. “Te amo”, le escribió junto a una dulce foto que los muestra abrazos y sonrientes mirando a cámara, en pleno festejo.

¿QUÉ DIJO MANU FANEGO SOBRE SU IDENTIDAD DE GÉNERO?

Manu habló de su fluidez de género en diálogo con La primera piedra.

“Me gusta vestirme de mujer, me monto en mis personajes. Hay algo de sentirme trans que me es propio. Si bien no salgo montade a la calle en mi vida cotidiana, aunque alguna vez lo he hecho para probar la sensación, yo percibo que todes no somos ni un hombre ni una mujer, no somos binaries. Es mucho más complejo que eso...”.

“La sexualidad se compone de movimientos que no son abarcables en una sola clasificación. Entiendo que como sociedad necesitemos esas categorías. Lo entiendo, pero no lo comparto, y cada vez menos”, sentenció, contundente.