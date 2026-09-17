En agosto, la salud de Denisse González encendió preocupación luego de que la ex Gran Hermano fuera internada en dos oportunidades debido a caídas abruptas en sus niveles de plaquetas.

El problema la llevó a someterse a distintos tratamientos y estudios para intentar determinar el origen de esta situación. Finalmente, el 15 de septiembre llegó la buena noticia que tanto esperaba y decidió compartirla con sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Denisse contó que los últimos estudios dieron buenos resultados y que los médicos habrían encontrado el tratamiento indicado para continuar con su recuperación.

Denisse González recibió una buena noticia sobre su salud (Instagram)

Denisse González contó cómo sigue su salud tras ser internada dos veces

“Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal. Seguimos con estudios, hemogramas semanales y muchos cuidados, pero por lo menos ya no tenemos que seguir probando cosas nuevas”, escribió Denisse.

Y agregó con humor: “Y yo ya no me voy a convertir en Venom. El que entendió, entendió…”.

Denisse acompañó el mensaje con un video en el que se la puede ver tomando mate y bailando, visiblemente feliz por la noticia.

EL APOYO DE BAUTISTA MASCIA A DENISSE GONZÁLEZ

Durante estas semanas difíciles, Denisse contó con el apoyo incondicional de su novio, Bautista Mascia, a quien conoció durante su paso por Gran Hermano.

El cantante la acompañó durante las internaciones y estuvo presente en cada uno de los controles médicos que atravesó la joven mientras buscaban encontrar el tratamiento adecuado para su cuadro.

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Bautista Mascia, el gran sostén de Denisse González en su nueva internación (Fotos de Instagram)

Ahora, con los últimos estudios favorables, Denisse deberá continuar con controles, hemogramas semanales y los cuidados indicados por sus médicos, aunque con la tranquilidad de haber encontrado, aparentemente, el tratamiento que mejor le funciona.