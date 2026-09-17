En los minutos finales de Gran Hermano Generación Dorada y mientras aguardaban el arribo de la campeona, Solange Abraham, Santiago del Moro reveló la cifra histórica de votos que recibió la final del reality de Telefe, tras el reñido versus con Yipio.

“30.185.802 votos. 51,8% a 48,2%. Fue una final histórica”, anunció el conductor de Gran Hermano, quien horas antes había hablado con LAM y anticipado que el caudal de votos era enorme y que el mano a mano entre las dos finalistas estaba muy reñido.

Votación histórica: Sol Abraham Vs. Yipio (Telefe)

La cifra sorprendió no solo por la cantidad de votos que recibió la final de esta edición, sino también al compararla con los números de las últimas definiciones del reality.

Video de LAM, América TV.

LOS NÚMEROS EN LAS FINALES DE GRAN HERMANO, SEGÚN SANTIAGO DEL MORO

En diálogo con Ángel de Brito para LAM, Santiago del Moro repasó las cifras de las últimas finales de Gran Hermano y destacó el crecimiento del caudal de votos a lo largo de las distintas ediciones.

Marcos Ginocchio: 4 millones de votos.

Bautista Mascia: 10 millones de votos.

Santiago “Tato” Algorta: 14 millones de votos.

Horas más tarde, tras la final:

Solange Abraham: 30.185.802 votos.

De esta manera, la final de Gran Hermano Generación Dorada entre Solange Abraham y Yipio quedó marcada por una diferencia mucho más ajustada de lo que podía suponerse a partir del resultado final: la campeona obtuvo el 51,8% de los votos, mientras que Yipio alcanzó el 48,2%.