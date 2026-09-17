Una acusación que vuelve a generar ruido alrededor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli quedó en el centro de una entrevista. Marta, la mamá de la modelo peruana, fue consultada por los rumores que aseguran que habría recurrido a la brujería para acercar sentimentalmente a su hija al conductor y respondió sin vueltas.

Actualmente, Milett y Marcelo están en pareja, aunque sus respectivos compromisos laborales hacen que por momentos tengan que estar a la distancia. En este contexto, Marta habló este miércoles en La mañana con Moria, el ciclo conducido por Moria Casán en eltrece y contó su verdad.

Durante la videoentrevista, la One decidió poner sobre la mesa uno de los rumores más llamativos que circulan alrededor de la familia de Milett. Sin rodeos, le preguntó a Marta por las versiones que la señalan por supuestos trabajos de brujería para acercar a su hija al conductor.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

¿LA MADRE DE MILETT FIGUEROA HIZO BRUJERÍA?

“A vos te dicen la bruja más grande de Perú. Dicen que engualichaste a Tinelli, que le agarraste el calzoncillo, que hubo agua de tanga”, le dijo Moria Casán en medio de la entrevista. La reacción de Marta, la madre de Milett Figueroa, fue inmediata: antes de responder, estalló en una carcajada.

Luego, negó que hubiera necesitado realizar algún tipo de amarre para que su hija conquistara al conductor. “Yo creo que para una niña tan linda no tengo que hacer ningún amarre. Ella es joven, bonita, talentosa… no es necesario que haga nada. Al contrario, hay que alejar un poco las moscas”, sostuvo.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

La conversación también llevó a recordar un episodio que había generado repercusión meses atrás. En aquel momento, Mimi Alvarado había deslizado públicamente que Marta hacía brujería y que se dedicaba a realizar macumbas. Frente a esas declaraciones, evitó profundizar y explicó que el conflicto se encuentra judicializado.

“Yo de esa dama no tengo nada que decir porque está todo judicializado. Esto tiene que probarse. Yo no puedo hablar más de la cuenta porque está todo en manos de la Justicia”, afirmó Marta quien fue tajante al referirse al vínculo que mantiene con Mimi Alvarado y aseguró que prácticamente no existe trato entre ellas.

“A ella, en tres años, no la vi ni una vez. No la conozco. Nunca estuve con esta señora, mi hija tampoco”, remarcó.