A semanas de anunciar su participación en MasterChef Celebrity, Edith Hermida tomó la decisión de renunciar a “El Club del Moro”, el programa de radio conducido por Santiago del Moro en La 100. Según informaron, ya estaría confirmado su reemplazo.

Fue el periodista Guillermo Barrios, compañero de Edith en “Bendita”, quien anunció que “se despedirá del programa este viernes 18 de septiembre” debido a otro compromiso laboral, haciendo referencia a su participación en MasterChef Celebrity.

Según confirmó más tarde Laura Ubfal, las grabaciones del reality conducido por Wanda Nara comenzarán el próximo 17 de septiembre, motivo por el cual Edith Hermida tomó esta decisión en este momento.

Guille Barrios confirmó que Edith Hermida renuncia a "El Club del Moro" (Captura: X)

QUIÉN REEMPLAZARÁ A EDITH HERMIDA EN “EL CLUB DEL MORO”

“Madrugar cada mañana para hacer el programa radial no le cerraba. No fue una decisión fácil, pero siempre está la oportunidad de volver”, reveló Laura Ubfal con respecto a la decisión que tomó Edith Hermida.

En ese sentido, reveló quién sería la figura convocada para reemplazarla. “Aparentemente, Catherine Fulop será la reemplazante de Edith Hermida en El Club del Moro (La 100) y lo hará una o dos veces por semana”, reveló.