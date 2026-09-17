Yisela Paola Pintos, popularmente conocida como Yipio, se consagró subcampeona de Gran Hermano Generación Dorada tras ser derrotada en una final explosiva, con récord de votos, por Solange Abraham.
Fuera del aislamiento, Yipio fue al stream de Telefe y protagonizó una reacción en vivo al enterarse de la separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero. Además, Eugenia Ruiz lanzó un pícaro chiste tras la conflictiva ruptura.
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QUÉ DIJO YIPIO DE LA SEPARACIÓN DE LOLA Y MANUEL DE GRAN HERMANO
Yipio: -Primero Manu estaba embobado con Lola, después...
Santiago del Moro: -Están separados. ¿Sabés?
Yipio: -¿En serio? Yo sabía que no iban a durar (risa). ¿Es en serio o es mentira?
Eugenia Ruiz: -No les tenías fe.
Tato Algorta: -¿Por qué no les tenías fe?
Yipio: -¿Es verdad?
Tato: -Sí, es verdad.
Eugenia Ruiz: -Andrea del Boca fue la Tatiana (risas).
Yipio: -¿Te imaginás? Se dio con el Budincito. Me encanta. Lo dije adentro: “Estos no van a durar”.