Después de varios días de especulaciones, Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin. La modelo argentina y el cantante colombiano decidieron ponerle fin a una relación de una década y fue ella quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

La pareja, que comenzó su historia de amor en 2016 y tiene un hijo en común, Río, había despertado rumores de crisis en las últimas semanas. Finalmente, Ferrer decidió aclarar la situación y compartió un mensaje con sus seguidores.

El comunicado de Valentina Ferrer tras separarse de J Balvin

A través de sus historias de Instagram, Valentina Ferrer confirmó el final de su relación con José Álvaro Osorio Balvín, conocido mundialmente como J Balvin.

Río nació el 27 de junio de 2021 y sus padres deciden no enseñar su cara en las redes sociales. (Foto: Instagram / valentinaferrer).

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo.

En el mismo mensaje, Ferrer remarcó que la decisión fue tomada de común acuerdo y puso el foco en la familia que construyeron durante estos años.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, expresó.

Además, dejó en claro que ambos continuarán unidos por la crianza de su hijo, Río, nacido en 2021. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló.

Foto: Instagram Valentina Ferrer

Por último, Valentina pidió respeto por el momento que atraviesan tanto ella como el artista colombiano.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluyó.

Los rumores de crisis entre Valentina Ferrer y J Balvin

La confirmación de la separación llegó después de varias especulaciones que comenzaron a circular entre los seguidores de la pareja.

En las últimas semanas, distintos gestos de Valentina Ferrer en las redes sociales fueron interpretados por sus seguidores como señales de una posible crisis sentimental. Canciones, videos y algunas de sus publicaciones alimentaron las versiones sobre una eventual ruptura.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había confirmado públicamente que estuvieran atravesando una crisis.

Con su comunicado, la modelo argentina decidió ponerle fin a las especulaciones y confirmó que ella y J Balvin ya no están juntos.

Valentina Ferrer con transparencias y sombrero cowboy. (Foto: Instagram/@valentinaferrer)

Cómo comenzó la historia de amor de Valentina Ferrer y J Balvin

Valentina Ferrer y J Balvin se conocieron en 2016, durante la grabación del videoclip de “Bobo”, una de las canciones del artista colombiano.

A partir de ese encuentro comenzaron una relación que se extendió durante aproximadamente diez años, con algunos períodos de mayor exposición pública y otros en los que ambos eligieron mantener su vida privada lejos de los medios.

En 2021, la pareja se convirtió en padres con el nacimiento de Río, su único hijo.

Desde entonces, tanto Ferrer como J Balvin compartieron en distintas oportunidades imágenes de su vida familiar, aunque procuraron preservar algunos aspectos de la intimidad del niño.

Quién es Valentina Ferrer

Valentina Ferrer nació en Córdoba en 1993 y desarrolló una carrera como modelo y empresaria.

En 2014 fue coronada Miss Argentina y posteriormente representó al país en el certamen Miss Universo 2015, donde logró ingresar al Top 10.

Valentina Ferrer con blazer negro y botas de caña alta. (Foto: Instagram/@valentinaferrer)

Con el paso de los años, Ferrer consolidó además una carrera vinculada a la moda, los negocios y las redes sociales.

Ahora, tras una década de relación con J Balvin y con un hijo en común, la modelo confirmó públicamente el final de la pareja y pidió atravesar esta nueva etapa con tranquilidad y respeto.