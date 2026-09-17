La separación de Valentina Ferrer y J Balvin continúa generando repercusiones en las redes sociales. Después de que la modelo argentina confirmara públicamente el final de su relación con el cantante colombiano, Pochi de Gossipeame compartió una llamativa publicación relacionada con la expareja.

La periodista especializada en espectáculos publicó una historia en Instagram en la que recopiló algunos de los comentarios que J Balvin había dejado en publicaciones de Ferrer y los contrastó con la situación actual de la pareja.

Los comentarios de J Balvin a Valentina Ferrer que mostró Pochi

En la historia, Pochi de Gossipeame escribió una reflexión sobre el modo en que el cantante interactuaba con las publicaciones de quien por entonces era su pareja.

“J Balvin pasaba de decirle bella, la boss, la reina de Argentina y de la casa, a hacerle estos comentarios que me dan vibes a toxiquito”, expresó la periodista.

Y agregó: “Así los haya hecho irónicamente y no le entienda el humor, si querés hacer canciones papi pero no me comentes eso en mis publicaciones, es rarísimo”.

Junto al texto, Pochi compartió capturas de dos publicaciones de Valentina Ferrer en Instagram en las que aparecen comentarios realizados desde la cuenta de J Balvin.

Foto: @gossipeame

En una de ellas, el cantante escribió: “¿Cuál es la necesidad? ¿Real?”. El mensaje recibió cientos de respuestas de usuarios que reaccionaron a la interacción.

En otra publicación, J Balvin comentó: “No sabes qué es ser hombre en un colegio con una mamá así”.

También aparece otra captura en la que el artista escribió: “Estuvimos juntos en la fiesta no me veo en las fotos mami (se me dañó el WhatsApp)”.

Los mensajes fueron publicados por Pochi como parte de su análisis sobre las interacciones que mantenían públicamente Ferrer y Balvin en redes sociales.

Georgina Rodríguez compartió primera fila con J Balvin y Valentina Ferrer. (Foto: Instagram/@georginagio)

J Balvin y Valentina Ferrer le festejaron el primer año a su hijo Río en Argentina

Junto a su pareja (Foto: Instagram / @vogue). Por: Instagram

La separación de Valentina Ferrer y J Balvin

La publicación de Pochi llega apenas después de que Valentina Ferrer confirmara que se separó de J Balvin tras varios años de relación.

La modelo argentina comunicó la decisión a través de sus historias de Instagram, donde explicó que ambos decidieron continuar sus caminos por separado.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer.

La modelo aseguró además que se trató de una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

Foto: Instagram Valentina Ferrer

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue su hijo Río, nacido en 2021: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

Finalmente, Valentina pidió respeto para atravesar este momento de manera privada: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Los rumores que anticiparon la ruptura

La confirmación de la separación llegó después de varios días de especulaciones en redes sociales. Los seguidores de la pareja habían comenzado a prestar atención a las publicaciones de Ferrer, especialmente a las canciones que elegía para acompañar algunos de sus videos y a determinadas interacciones con sus seguidores.

También había llamado la atención la menor presencia de J Balvin en las publicaciones de la modelo. Según distintos reportes, la última aparición conjunta que había quedado registrada en sus redes se produjo semanas antes del anuncio de la ruptura.

Sin embargo, ninguno de esos indicios permitía confirmar por sí mismo que la pareja se hubiera separado. La confirmación llegó finalmente de boca de la propia Valentina.

Qué dijo Valentina Ferrer sobre el final de su relación

En su comunicado, la modelo no brindó detalles sobre los motivos que llevaron a la decisión ni hizo referencia a las versiones que circularon previamente en redes sociales.

Su mensaje se centró en la decisión que tomaron como pareja y en la crianza de su hijo.

Por el momento, J Balvin no realizó un comunicado público propio sobre la separación, mientras que Ferrer pidió expresamente respeto para el proceso que ambos atraviesan.

La historia compartida por Pochi de Gossipeame vuelve a poner el foco en las interacciones que la expareja mantenía públicamente en Instagram y en los comentarios que, vistos ahora después de la confirmación de la ruptura, generaron nuevas reacciones entre los seguidores.