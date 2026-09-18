Sofía Gonet volvió a llamar la atención de sus seguidores con una particular reflexión sobre su presente. La Reini, que suele compartir en redes sociales distintos detalles de su vida cotidiana, contó que decidió modificar por completo sus hábitos financieros y dejar de lado los gastos impulsivos.

La confesión ocurrió mientras se preparaba a las corridas para ir a trabajar. En un video publicado en su cuenta de TikTok, Sofía habló sobre el momento de su vida en el que se encuentra y reconoció que hasta hace poco no imaginaba que iba a adoptar una postura tan responsable con su dinero.

“¿En qué momento me convertí en una mujer adulta y responsable? Yo creí que este momento jamás llegaría, pero llegó; o sea, soy una mujer responsable que trabaja y que invierte”, expresó al comienzo del video.

Fuente: Instagram @sofigonet

LA MILLONARIA INVERSIÓN EN LA QUE SE EMBARCÓ SOFÍA GONET

En el video de TikTok, Sofía Gonet también hizo un repaso por sus hábitos de consumo durante sus 26 años. Según explicó, durante buena parte de su vida destinó dinero a distintos gustos personales, entre ellos ropa, carteras y zapatos.

Sin embargo, ahora decidió ponerle un freno a esas compras y establecerse una nueva meta: invertir en una propiedad. “Llegamos a la segunda mitad del año y yo dije: ‘¡Basta Sofía de gastar plata en carteras y zapatos! Llegó el momento de que compres tu primer departamento’”, contó.

La millonaria inversión en la que se embarcó Sofía Gonet (Video: Instagram @sofiagonet)

Finalmente, reveló: “Así que, básicamente, este último tiempo me embarqué en la compra de un departamento en pozo, obviamente de mega lujo”. Por este motivo, ahora debe afrontar cuotas mensuales que, según contó, son considerablemente altas y reconoció que la nueva responsabilidad la llevó a revisar sus gastos.

“Esto me está obligando a todos los meses pagar cuotas extremadamente altas, pero no gastarla en boludeces, que es lo que yo hice durante todos mis 26 años de vida”, admitió la Reini que también reveló que está con mucho trabajo. “Todo el día; o sea, de 12 de la medianoche a 12 de la noche. En algún momento iba a llegar el día en el que me vuelva un poquito más responsable. Mi vida se convirtió en trabajar, ahorrar e invertir”, sentenció entre risas.